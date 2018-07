A San Lorenzo al Mare torna “Due parole in riva al mare”

San Lorenzo al Mare. Torna per il settimo anno consecutivo la rassegna letteraria “Due parole in riva al mare” organizzata dall’associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di Imperia e della Regione Liguria.

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico.

Chiara Moscardelli romana, vive a Milano. “Volevo essere una gatta morta”, suo romanzo d’esordio (ripubblicato da Giunti in edizione tascabile nel 2016), ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, diventando in breve un libro di culto. Nel 2013 è uscito per Einaudi “La vita non è un film”, mentre Giunti ha pubblicato “Quando meno te lo aspetti” (2015) e “Volevo solo andare a letto presto” (2016) affermando l’autrice come una delle penne più frizzanti e apprezzate del panorama letterario italiano.

Tutti gli incontri sono gratuitie si svolgono nella piazza al mare a San Lorenzo al mare. Le serate saranno arricchite da letture e musica. In caso di maltempo gli incontri saranno spostati nella Sala Beckett de Teatro dell’Albero. Per info scrivere a dueparoleinrivalmare@libero.it oppure 3392877093.