A San Biagio della Cima la presentazione delle opere realizzate con il progetto “Sulle tracce di Biamonti”

San Biagio della Cima. Il progetto “Sulle tracce di Biamonti. Percorsi creativi tra San Biagio della Cima e le cinque valli del Ponente Ligure” è stato ideato dal Centro di Cooperazione Culturale in collaborazione con Unione Culturale Franco Antonicelli, Fondazione Dravelli e Amici Di Francesco Biamonti con il sostegno della Compagnia di San Paolo – nell’ambito del “Bando Polo del ’900” destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra ’900 e contemporaneità usando la partecipazione culturale come leva di innovazione civica – e della Fondazione Carige.

Il suo obiettivo è stato quello di sviluppare un percorso di studio finalizzato alla produzione di opere creative originali ispirate dalle cinque valli del ponente ligure, dalla storia e dal presente di quella terra di frontiera indagata dallo scrittore Francesco Biamonti, le cui opere affrontano temi chiave della storia del ’900 e quanto mai attuali come le migrazioni, il paesaggio, i mutamenti del mondo del lavoro.

Durante la prima fase del progetto, gli artisti Giorgio Mirto (musicista-compositore), Sandro Bozzolo (videomaker), Matteo Carassale (fotografo) e Francesco Migliaccio (scrittore) sono stati selezionati per trascorrere dei periodi di residenza nella provincia di Imperia nei quali produrre brani musicali, video, foto e scritti dialogando con le comunità di riferimento. Con la presentazione pubblica di tali opere, la seconda fase del progetto intende restituire alla collettività un’occasione di condivisione e di divulgazione del patrimonio culturale di quel territorio.

Dopo l’anteprima musicale tenutasi a Bordighera il 2 settembre in cui Giorgio Mirto ha proposto al pubblico una delle tre composizioni per chitarra classica create durante il suo periodo di residenza, seguita dall’incontro del 17 ottobre al Polo del ’900 di Torino dal titolo “La caccia. Militarizzare i confini” con l’intervento dello scrittore Francesco Migliaccio sul suo lavoro di esplorazione della frontiera italo-francese, tra ottobre e novembre si terranno i due principali eventi di presentazione di tutto il “corpus” delle opere nate nel corso delle residenze previste dal progetto.

Domenica 28 ottobre è in programma la prima giornata di restituzione a San Biagio della Cima, paese natale di Francesco Biamonti e sede del Parco Biamonti. Tutta San Biagio della Cima sarà così coinvolta nella presentazione delle opere realizzate nell’ambito del progetto “Sulle tracce di Biamonti. Percorsi creativi tra San Biagio della Cima e le cinque valli del Ponente Ligure”. Sarà una sorta di “tour” dentro e fuori le strade del paese, alla presenza degli artisti coinvolti.

La prima parte della giornata prevede un itinerario lungo i carrugi e nei dintorni del paese, attraverso il Parco Biamonti. È consigliato munirsi di borraccia d’acqua e scarpe da trekking. Nel pomeriggio, il primo appuntamento è

per le 16 al Centro Polivalente “Le Rose”, alla presenza degli artisti, dei rappresentanti degli enti organizzatori e del Comune di San Biagio. Ci si trasferirà poi al Bastu-Laboratorio permanente per la formazione, la produzione

e la creatività recentemente ristrutturato e cuore del Parco Biamonti di San Biagio della Cima, per concludere infine la giornata all’Oratorio di Nostra Signora Assunta, nel centro storico sanbiagino.

Il programma:

– alle 9.30, Comune di San Biagio, ritrovo e partenza per un itinerario a piedi nel Parco Biamonti;

– alle 16, Centro Polivalente “Le Rose”, presentazione degli esiti del progetto e incontro con lo scrittore Francesco Migliaccio, autore di Ombre e passaggi fra Nervia e Roya;

– alle 17.30, U Bastu, inaugurazione della mostra fotografica Solitudini di rocce di Matteo Carassale e proiezione del cortometraggio Glissez mortels, n’appuyez pas di Sandro Bozzolo, con piccola degustazione di prodotti del territorio. La mostra rimarrà aperta fino al 3 novembre;

– alle 19, Oratorio di Nostra Signora Assunta, concerto di Giorgio Mirto, Trittico (sul nome di Francesco Biamonti) per chitarra classica. L’incontro del 28 ottobre costituisce anche il primo degli appuntamenti di “D’Ottobre Francesco”, la serie organizzata ogni anno a San Biagio della Cima dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti per ricordare lo scrittore scomparso nell’ottobre del 2001, che prosegue il 1° e il 10 novembre, alle 17, con le presentazioni degli ultimi libri degli scrittori Marino Magliani (Prima che te lo dicano altri) e Fabio Fiori (Il vento e i giorni).