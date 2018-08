A San Biagio della Cima la presentazione del libro di Marco Cassioli

San Biagio della Cima. Domani, venerdì 3 agosto, presso il Centro Polivalente “Le rose”, alle 21, avrà luogo il 3° appuntamento degli “Itinerari di Letteratura d’estate”, organizzati dall’Associazione Amici di F. Biamonti in collaborazione con il comune di San Biagio.

Verrà presentato il libro “Frontiera e transito. La Val Nervia tra Liguria e Provenza” di Marco Cassioli, Marietti 1820. Introduce la Prof.ssa Beatrice Palmero, sarà presente l’autore. Il libro, frutto di una lunga indagine in archivi e biblioteche fra Italia, Francia e Principato di Monaco e si propone di definire la complessa natura della frontiera ligure-provenzale in Val Nervia, nel periodo compreso fra il XII e il XVII secolo, e di verificare il suo impatto sulle società locali. Marco Cassioli è ricercatore associato presso l’Università di Aix-Marseille, dove ha svolto il dottorato in Storia.