A San Bartolomeo al Mare tre appuntamenti per il “Festival Musica nei Castelli di Liguria”

San Bartolomeo al Mare. Tre appuntamenti per il Festival Musica nei Castelli di Liguria, che da ben 26 anni viene organizzato dall’Associazione Corelli, su e giù per i paesi, per i castelli, per le strade della nostra regione. Una rassegna che – grazie alla musica – si propone di raccontare luoghi incantevoli. “La Musica che racconta” è il nome dell’appuntamento, fissato per le 21:15 sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (ingresso libero).

Sabato 11 agosto

Trio Meridies

Sentieri del Sud …

Racconti in musica dalle terre del mediterraneo.

Corrado Cordova, interprete raffinato e appassionato, coinvolge e affascina con il suono della chitarra. Il concerto è come un viaggio immaginario che porta, con passione, dolcezza, nostalgia ed energia, alla scoperta dei ritmi, delle tradizioni e della cultura musicale delle terre legate al Mediterraneo. I musicisti spaziano in un repertorio carico di suggestioni e contaminazioni, rivelando un forte senso di appartenenza a diversi luoghi del Mediterraneo, intimamente legati, sempre con l’eleganza di un’esecuzione originale che recupera percorsi melodico-armonici tipici della tradizione.

Corrado Cordova, chitarra.

Michele Salituro, violino, chitarra, percussioni.

Marco Marenco, bouzouky, mandolino e chitarra.

Lunedì 13 agosto

Quartetto K

musica Tzigana

Il Quartetto Klez presenta una coinvolgente rilettura in chiave colta delle più celebri musiche popolari tzigane provenienti da Ungheria, Polonia, Russia e Romania e rivolgendo un’attenzione particolare al vasto repertorio klezmer. Una scelta musicale che guarda verso l’Europa dell’Est, un crocevia dove popoli di varie etnie hanno generato un linguaggio musicale che da sempre ha ispirato i più grandi compositori, dal passato ai giorni nostri. Come una tipica orchestrina tzigana da caffé concerto, la formazione utilizza strumenti tradizionali per proporre brani klezmer, gypsy e manouche.

Stefano Martini, violino.

Matteo Salerno, flauto.

Egidio Collini, chitarra.

Francesco Giampaoli, contrabbasso.

Mercoledì 15 agosto

Birkin Tree

Irish music

La più importante band italiana di Irish Music, per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda. Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori dellamusica irlandese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza. Le canzoni affondano le loro radici nel grande lascito di composizioni che, a partire dal XVII secolo, sono state arricchite e tramandate sino ai nostri giorni. I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alla uilleann pipes ed al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese. La chitarra ed il bodhran apportano un grande impatto ritmico e dinamico al concerto.

Laura Torterolo, voce.

Fabio Rinaudo, uilleann pipes, whistles.

Michel Balatti, flauto traverso irlandese.

Fabio Biale, violino, bodhran.

Claudio De Angeli, chitarra.