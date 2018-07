A San Bartolomeo al Mare il primo dei concerti del Rovere d’Oro Night Live

San Bartolomeo al Mare. E’ in programma questa sera (21:30, Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere di San Bartolomeo al Mare, ingresso libero) il primo dei concerti del Rovere d’Oro Night Live, nell’ambito del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2018″.

Protagonista Floraleda Sacchi, che ha venduto migliaia di dischi raggiungendo anche le prime posizioni della classifica classica ed è riconosciuta dalla critica come una delle più interessanti arpiste sulla scena internazionale. Curiosa e vivace, oltre a suonare musica classica, Floraleda Sacchi ama sperimentare con l’elettronica e ha composto musica per il teatro e il cinema. Nata a Como, è stata ispirata a suonare l’arpa dai dischi di Annie Challan. Ha studiato al Conservatorio di Como e si è perfezionata in Germania, Stati Uniti e Canada con Alice Giles, Alice Chalifoux e con Judy Loman.

Domani sera, mercoledì, sarà la volta del Duo Zunica-Maffizzoni, con un concerto incentrato sulla gioia spensierata e festosa della musica francese della “Belle Époque” grazie al suono dolce e nel contempo penetrante del Flauto. Il protagonista, in Duo con il pianista Leonardo Zunica, è Stefano Maffizzoni, un virtuoso del flauto con una carriera iniziata con maestri come Severino Gazzelloni e sviluppata esibendosi in tutto il mondo.

I concerti del Rovere d’Oro Night Live sono accompagnati dalle esibizioni di alcuni dei talenti del Concorso, le cui audizioni si svolgono durante il giorno.

Questo il programma:

Martedì 24 Luglio

Florareda Sacchi (ARPA).

Mercoledì 25 Luglio

Duo Maffizoni (FLAUTO) / Zunica (PIANOFORTE).

Giovedì 26 Luglio

Conferenza

Il legno che canta. Come si costruisce il suono.

Carlos Gonzalez (LIUTAIO)

con la partecipazione di Eudoro Grade (CHITARRA).

Venerdì 27 Luglio

Elisa Scudeller (VIOLINO).

Sabato 28 Luglio

Duo David Fons (VIOLA) / Kei Hikichi (PIANOFORTE).

Domenica 29 Luglio

Finale Concorso Internazionale Rovere d’Oro 2018 e premiazioni.