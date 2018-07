A San Bartolomeo al Mare il concerto del il duo composto da David Fons e Kei Hikichi

San Bartolomeo al Mare. Il programma del Rovere d’Oro Night Live, nell’ambito del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2018″ prosegue questa sera (21:30, Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere di San Bartolomeo al Mare, ingresso libero) con il concerto del il Duo composto da David Fons (viola) e Kei Hikichi (pianoforte), entrambi professori rinomati al Conservatorio José Iturbi di Valencia. Artisti di fama internazionale e professionalità conclamata, proporranno un programma insolito, con musiche di Rebecca Clarke e Dmitry Shostakovich.

Domani è in programma la serata finale del Premio Rovere d’Oro, un concerto pubblico, durante il quale i concorrenti si alternano sul palco per cercare di convincere la Giuria. Al termine delle esibizioni verrà nominato in diretta il vincitore e verranno assegnati i Premi speciali.

La Giuria del Rovere d’Oro sarà composta da: M° Leonardo Zunica, pianoforte, M° Floraleda Sacchi, arpa, M° Stefano Maffizzoni, flauto, M° Eudoro Grade, chitarra, M° David Fons, viola.

Questo il programma:

Martedì 24 Luglio

Florareda Sacchi (ARPA).

Mercoledì 25 Luglio

Duo Maffizoni (FLAUTO) / Zunica (PIANOFORTE).

Giovedì 26 Luglio

Conferenza

Il legno che canta. Come si costruisce il suono.

Carlos Gonzalez (LIUTAIO)

con la partecipazione di Eudoro Grade (CHITARRA).

Venerdì 27 Luglio

Elisa Scudeller (VIOLINO).

Sabato 28 Luglio

Duo David Fons (VIOLA) / Kei Hikichi (PIANOFORTE).

Domenica 29 Luglio

Finale Concorso Internazionale Rovere d’Oro 2018 e premiazioni.