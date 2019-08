A Rocchetta Nervina torna la Sagra dei Cruseti

Rocchetta Nervina. Domenica 18 agosto tornerà la Sagra dei Cruseti: un rito che si ripete ogni anno, un momento speciale dedicato alla lavorazione della pasta, preparata a mano con forma rettangolare prima di intervenire con un pesigu, il famoso pizzico fatto con le dita per conferire la tipica forma a farfalla.

Un altro prodotto del “Descu de Chi”, il progetto creato dal Consorzio #InRiviera per promuovere le tradizioni gastronomiche dei nostri borghi, per valorizzare i prodotti a km zero, i luoghi tipici, le piazze e i vicoli.

A partire dalle 20, serata gastronomica e musica live con i “Lost in Blues”.