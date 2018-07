A Riva Ligure la rassegna “Sale in Zucca” continua con il libro di Pier Paolo Cervone

Riva Ligure. La rassegna letteraria “Sale in Zucca” continua con il libro “Ritorno a Caporetto” di Pier Paolo Cervone.

Appuntamento lunedì 16 luglio ore 21.15 in piazza Matteotti, l’autore sarà intervistato da Stefano Pezzini e Claudio Porchia.

Nuovo e importante appuntamento per rassegna “Sale in Zucca”, che rappresenta per turisti e residenti un interessante momento di incontro con autori nazionali e locali proponendo per questa quarta edizione un ciclo di nove incontri. Lunedì prossimo sarà presentato un libro da leggere camminando lungo i luoghi dove, alla fine di ottobre del 1917, si è combattuta la Dodicesima battaglia dell’Isonzo, più nota come battaglia di Caporetto. Un viaggio nella storia che passa attraverso Plezzo, Tolmino e ovviamente Caporetto, e gli altri piccoli borghi sloveni della Valle dell’Isonzo ricostruendo ciò che è avvenuto: le cause e i responsabili della sconfitta militare che ebbe pesanti conseguenze anche per i civili di Friuli e Veneto, costretti a lasciare le loro case. Un percorso in cui riecheggiano le voci di fanti, alpini, bersaglieri che a Caporetto non hanno alzato le mani davanti ad austro-ungarici e tedeschi, questi ultimi i veri artefici della disfatta dell’Esercito italiano.

“La rassegna prosegue nel migliore dei modi, ed ha ottenuto nei primi incontri una grande partecipazione. La nostra scelta di inserire nel programma estivo una proposta culturale di alto livello è risultata in grado di stimolare attenzione e interesse dei residenti e dei turisti” – dichiara l’assessore Francesco Benza – “Una iniziativa di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e rilanciare il turismo”

“Sale in zucca”, è promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, e propone incontri tutti i lunedì di luglio e agosto alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna:

23 luglio “Fabrizio Frizzi” di Alberto Infelise con Stefano Pezzini

30 luglio “GliceAmico” di Raffaella Fenoglio e “Cucinare la Cipolla Egiziana” di Marco Damele

6 agosto “Dix Libris” di Gioele Dix con Renata Barberis

20 agosto Facezie e Vignette con Freddy Colt e Tiziano Riverso

27 agosto “Non fa niente” di Margherita Oggero e “Il ballo degli amanti perduti” di Gianni Farinetti con Renata Barberis