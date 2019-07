A Riva Ligure il lungomare e il centro storico si accendono con la musica rock

Riva Ligure. Serata di musica e divertimento a Riva Ligure con tre band dislocate sul lungo mare e il centro storico che animeranno il paese a suon di note musicali.

«Oggi che abbiamo la possibilità di dirottare il traffico veicolare in Vico San Maurizio – commenta l’assessore al turismo Francesco Benza – possiamo serenamente istituire, a seconda delle manifestazioni in programma, l’isola pedonale in via Martiri della Libertà.

Lo spirito di questa iniziativa è quello di ricreare, in versione ridotta, l’atmosfera delle Notti Bianche dando la possibilità alle attività commerciali di sfruttare queste serate per aggiungere tavoli esterni e, per le più intraprendenti, arricchire il programma con ulteriori band».

Il programma comunale della manifestazione questa sera prevede:

Piazza Matteotti

Recovered – Rock Trio con repertorio misto italiano e straniero dagli anni 70 ad oggi rigorosamente rivisitato in puro stile “Recovered”.

Via Martiri della Libertà (lato ponente)

Glue’s Avenue – Italian Acoustic Trio. Affonda le proprie radici nel cantautorato italiano arrivando alla canzone folk americana.

Via Martiri della Libertà (lato levante)

Santi Pollastri – “Santi Pollastri” è un duetto musicale composto da Jan & Gian che propone un Cantautorato d’annata condito di ironia e cabaret.

Riva/Rock tornerà anche venerdì 2 agosto con un nuovo programma.