A Riva Ligure il concerto della “Rockhit Party Band” e spettacolo pirotecnico

Riva Ligure. Questa sera in Piazza Ughetto in occasione dello Street Food Fest l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Riva Ligure propongono due importanti eventi collaterali: un concerto con la Rockhit Party Band ed un bellissimo spettacolo pirotecnico.

La Rockhit Party Band nasce nel 2003, fondata da Andrea il batterista e Roberto il bassista, in origine chiamata Almaplena, con il progetto musicale di rivisitare in chiave rock i grandi successi della musica italiana. Formazione che vanta un buon numero di esibizioni live, anche fuori dall’Italia.

Nel 2006 entra a far parte della formazione Maurizio (Zizzo) amico e tastierista di grande talento.

Nel 2007, dall’amicizia con l’attuale cantante Stefano, nasce una fusione parallela che da origine alla formazione dei RockHit, progetto iniziato dallo stesso cantante. Portano così all’attivo una lunga serie di eventi live, sempre mirati a far rivivere i grandi successi rock e ballabili della musica internazionale in chiave party live.

Nel 2010 il progetto RockHit vive una pausa. Nel 2012 Roberto, Andrea e Maurizio danno il benvenuto a Gianluca giovane ed ottimo chitarrista e a Gloriana abile e bella cantante. Da questa unione riparte il progetto RockHit party band insieme a Stefano, con nuove idee e con rinnovata voglia di portare un momento di festa, ripercorrendo un repertorio rock e dance di grande effetto.