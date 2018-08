A Ospedaletti torna la sagra du Pignurin

Ospedaletti. Un week end nel segno del cibo tradizionale, con il progetto “U Descu de chi” per promuovere i prodotti De.co. e le tipicità dei nostri territori.

L’appuntamento al mare, sabato 4 agosto per la “49^ Sagra du Pignurin, pan e vin” dalle 20 nel centro storico di Ospedaletti.

Nella piazzetta Funtaneta e in via XX Settembre si ripeterà questa lontana tradizione nata nel 1970 dall’idea del gruppo “U descu spiareté” (il desco/tavola ospedalettese) che decise di friggere i pesciolini detti “pignurin” oggi “latterini” in grandi padelle, creando la sagra di pesciolino da frittura con pane e vino.

La sagra sarà allietata da due animazioni musicali in piazza IV Novembre l’Orchestra “ Rita e Evergreen” e in via XX Settembre “Miky dj” e dal tradizionale mercatino dell’artigianato e dell’ingegno.