A Imperia va in scena “Babbo, sei connesso?”

Imperia. L’associazione “Essere Famiglia”, con il patrocinio del Comune di Imperia, invita la cittadinanza allo spettacolo “Babbo, sei connesso?”, un monologo divertente diretto e interpretato da Pierluigi Bartolomei.

Pierluigi Bartolomei, preside in una scuola professionale di 1700 ragazzi nel quartiere EUR di Roma, sperimenta ogni giorno l’importanza dell’accoglienza dei giovani in famiglia. Oggi una delle più grandi emergenze è l’evaporazione del Padre che spesso non sa più nemmeno su quale mattonella stare in casa. Le famiglie sono mammocentriche e i papà spesso si nebulizzano dimenticando l’importanza fondamentale del proprio ruolo.

Bartolomei ci ricorda la figura del Padre nell’antica Grecia, nell’odissea e nell’Iliade, parlando di Ulisse, di Ettore e dei vari miti greci. Ma soprattutto parlerà, anche in maniera ironica e spassosa, di sé stesso e della sua esperienza famigliare come padre di 5 figli. Ci accompagnerà nella narrazione di com’eravamo noi alla loro età fino a raccontare i giovani d’oggi davanti alle sfide che questo millennio li spinge a superare.

Quello di Bartolomei ad Imperia è un gradito ritorno: cinque anni fa era stato protagonista, molto apprezzato, di uno spettacolo dal titolo “Mogli, mariti e figli: come so’ te li pigli”, liberamente tratto da un best seller dell’americano Gary Chapman (I 5 linguaggi dell’amore).

L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle 20,45 presso l’auditorium della Camera di Commercio di Imperia, in via Belgrano n. 10. Ingresso ad offerta libera.

La locandina: Babbo (1)