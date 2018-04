A Imperia la presentazione del libro-disco di Renata Ghiso

Imperia. Alla Libreria “Ragazzi” in via Amendola 24 a Oneglia sabato 7 aprile alle 17 si terrà la presentazione del libro-disco dal titolo: “Kurt Weill. Jazz Song da Berlino a Broadway” scritto e interpretato da Renata Ghiso.

Il libro disco, recentemente pubblicato dalla Casa Editrice De Ferrari di Genova, è dedicato al famoso compositore tedesco di cui molti ricordano la collaborazione con il drammaturgo Bertolt Brecht.

Saranno presenti l’autrice e la dr.ssa Federica Natta che condurrà l’evento, caratterizzato da parole e musica. Oltre ad una dettagliata biografia dell’artista, che si dipana negli anni più cruciali della storia d’Europa del primo Novecento, nel libro è allegato il cd omonimo in cui sono stati riproposti alcuni dei brani più noti composti da Weill nell’arco della sua carriera, riarrangiati in chiave jazz e riproposti in una nuova veste vocale – oltre che strumentale – dall’autrice e interprete. Durante l’evento sarà quindi possibile ascoltare anche alcuni brani incisi sul cd.

La sinossi del libro-disco: Sinossi completa KURT WEILL

Curriculum dell’autrice: Renata Ghiso profilo sintetico