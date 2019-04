A Dolceacqua presentazione del libro “Agguato a Monte-Carlo” di Ugo Moriano

Dolceacqua. Sabato 6 aprile alle 17,30 Ugo Moriano presenta il suo libro “Agguato a Monte-cCarlo” presso la sala conferenze di palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, 3° piano.

L’autore è nato a Imperia nel 1959 e vive con la sua famiglia a Diano Marina (IM). Dopo aver lavorato per 12 anni nelle Ferrovie dello Stato, dal 1993 è impiegato amministrativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia. L’amore per la lettura e l’interesse per la storia lo accompagnano fino dalla più giovane età.

In breve la trama del libro “Agguato a Monte-Carlo”:

Un duplice efferato omicidio insanguina le acque del porto del Principato di Monaco. Il Maggiore Umberto Gamondo, seppur in congedo per malattia, sente il dovere di indagare su quanto è accaduto, ma scoprirà a proprie spese che non sempre il destino gioca a favore dei tutori della legge.

Il fidato brigadiere Sergio Vrenna decide di subentrare al suo superiore e si reca pure lui a Monte Carlo dove ottiene la collaborazione di Iphigenie Rossignol, ispettore della Divisione Polizia Giudiziaria monegasca. La nuova ispezione sui luoghi del delitto darà avvio a un’avventurosa indagine in terra spagnola dove Vrenna dovrà affrontare una banda di criminali impegnati nel traffico di esseri umani.

Ancora una volta Umberto e Sergio avranno conferma che la lotta contro il crimine spesso è fatta da piccole vittorie strappate con le unghie. Quando si affrontano grandi organizzazioni malavitose, tutto diventa aleatorio e il confine tra amici e nemici rischia di diventare più sfumato e forse anche permeabile. Secondo romanzo del ciclo dedicato alle indagini internazionali di Umberto Gamondo.