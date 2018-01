A Dolceacqua arrivano i giochi di una volta per i più piccoli

Dolceacqua. Venerdì 5 gennaio in Piazza Mauro, verrà allestito un parco con giochi in legno di una volta ad altezza d’uomo con i Collettivo Kukua, che si occupa di diritto al gioco e di cultura ludica partecipata, saranno previsti momenti dedicati ai laboratori e all’attività ludica libera.

I laboratori saranno molteplici; assicurati creatività e divertimento, i partecipanti potranno usufruire in modo gratuito. All’interno verrà montato anche un gonfiabile per poter far passare una giornata gioiosa ai più piccini.