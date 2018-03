A Diano Marina gruppi da tutta Europa per il 2° Festival Internazionale del Folklore

Diano Marina. Arrivano da mezza Europa i gruppi che da oggi sino al 2 aprile soggiorneranno a Diano Marina e nel Golfo Dianese per prendere parte al 2° Festival internazionale del Folklore, con l’organizzazione dell’agenzia Liguria Travel di Belgrado ed il supporto logistico di Comune di Diano Marina e Gestioni Municipali.

Oltre 350 persone che si apprestano a visitare il comprensorio, la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra e a essere protagonisti, con i loro caratteristici costumi e canti, nel centro cittadino di Diano Marina. Il primo appuntamento pubblico è fissato per la serata del 25 marzo, con la sfilata dei gruppi per le vie dell’isola pedonale e con l’esibizione sul Molo delle Tartarughe.

Il 27 marzo è prevista invece la cerimonia finale del primo dei due turni. A ringraziare e salutare i gruppi saranno le autorità e la banda musicale Città di Diano Marina, che effettuerà un breve concerto incentrato su brani popolari italiane e straniere, dedicato agli ospiti. I partecipanti al secondo turno saliranno sul palco del Molo delle Tartarughe nella serata di Pasqua. Questo l’elenco dei paesi rappresentati. Primo turno: Norvegia, Austria (2 gruppi), Inghilterra (2), Estonia, Slovenia, Ungheria, Romania (2 gruppi), Andorra. Secondo turno: Germania (2), Estonia, Cipro, Inghilterra, Spagna, Bulgaria, Italia (Vicenza), Repubblica Ceca.

Con questa iniziativa il Golfo Dianese e le sue strutture ricettive si confermano tra le mete più ricercate da parte delle agenzie specializzate nel turismo di gruppo, in particolare per quanto riguarda il mercato straniero, in tutti i mesi dell’anno, o quasi.

Il programma:

Domenica 25 marzo

– ore 20: sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino;

– ore 21: inaugurazione Festival ed esibizione sul palco del Molo delle Tartarughe.

Martedì 27 marzo

– ore 21: cerimonia premiazione dei partecipanti (Molo delle Tartarughe);

– ore 22: concerto della Banda Musicale “Città di Diano Marina” (Molo delle Tartarughe).

Domenica 1 aprile

– ore 20: sfilata dei gruppi folkloristici (2° turno) nelle vie del centro cittadino;

– ore 21: esibizione sul palco del Molo delle Tartarughe.