A Cervo la manifestazione “dal Pilone al Ciapà”

Cervo. L’Associazione Volontari della Protezione Civile Cervo unitamente l’Associazione InfoRmare ASD, con il patrocinio del Comune di Cervo, comunicano che in data 04 agosto alle 09.30 presso la spiaggia del Pilone di Cervo, si terrà l’evento denominato “dal Pilone al Ciapà”, manifestazione fortemente voluto dalle due associazioni che da molti anni collaborano insieme per la salvaguardia dell’ambiente.

Tale giornata ha lo scopo di far scoprire le meraviglie di Cervo ai partecipanti. Si va dal mare con i suoi splendidi fondali all’entroterra con la sua macchia mediterranea, un ambiente magico con una biodiversità unica, perché Cervo è natura e bisogna lottare e insegnare a rispettare l’ambiente.

L’evento si snoda in due parti: nella prima parte si terrà una lezione di educazione ambientale marina, sicurezza in mare con il contributo dell’Ufficio Locale Marittimo di Diano marina, successivo bio-snorkeling tenuto dai ragazzi di Informare per ammirare le bellezze dei fondali di cervo. Alle 17 si svolgerà la seconda parte dell’evento, con appuntamento sempre presso la spiaggia del pilone per l’inizio di un escursione fino al parco del ciapà, i partecipanti durante l’escursione che durerà circa una mezz’oretta potranno ammirare il bellissimo entroterra e il meraviglioso borgo di Cervo che fa da legame tra il mare e la collina.

Giunti al parco comunale del Ciapà i volontari della protezione civile faranno una lezione di antincendio boschivo, (come segnalare e chi chiamare in caso di incendio – cos’è un incendio- come comportarsi e cosa fare), tema molto sentito in Liguria che ogni anno è martoriata da numerosi incendi. Al termine della giornata ci sarà un rinfresco per i partecipanti.

Evento gratuito aperto a tutti dai 10 anni i su, per lo snorkeling portarsi pinne e maschera se i bambini ne sono sprovvisti ci pensiamo noi- per la passeggiata scarpe da ginnastica abbigliamento comodo e acqua al seguito.

Pe ulteriori informazioni si prega di contattare

3289763055 Falletto Gianmichele

Alessio Farnè al 3318145375.

Protezione civile cervo cell h24 3342456025 –

info@protezionecivilecervo.it o pagina fb protezione civile cervo o informare asd.

Programma:

9.30 – 13.00 Spiaggia del Pilone snorkeling – educazione ambientale – snorkeling

Sicurezza in mare.

17.00 spiaggia del Pilone inizio escursione parco del Ciapa’

18.30 parco Ciapà lezione antincendio boschivo come segnalare un incendio- cosa fare e

come comportarsi.

19.30 rinfresco