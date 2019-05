A Bordighera un pomeriggio di giochi e laboratori con Milena Marchioni

Bordighera. Domenica 12 maggio dalle 15.30 vi aspetta un pomeriggio per imparare a viaggiare in famiglia con piccole sfide, giochi e laboratori.

Con la presenza speciale di Milena Marchioni, la mamma blogger numero 1 in italia, i genitori partecipanti potranno scoprire trucchi e segreti ma anche partecipare a divertenti workshops per ottenere l’attestato di Mamma Academy.

Inoltre, laboratori creativi, area trucco e sorprese per tutta la famiglia.

Le divertenti sfide tra mamme del pomeriggio saranno:

-“corsa”dei passeggini

-cosa metto in valigia

-singin’in the car

La partecipazione all’evento e tutte le attività sono gratuite. Gadget e sorprese per i più piccoli.