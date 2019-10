A Bordighera un incontro su “Chiedimi se sono Felice! – Corso pratico alla Felicità nella vita”

Bordighera. Domenica 13 ottobre presso l’ex seminario diocesano in via Aurelia n. 145 si terrà l’incontro di formazione unitaria “Chiedimi se sono Felice! – Corso pratico alla Felicità nella vita” organizzato dall’Ufficio Catechistico Diocesano, in collaborazione con l’Ufficio IRC, il Servizio Pastorale Familiare e il Servizio Pastorale Giovanile.

Il corso sarà tenuto dal dott. Mario Salisci, docente universitario. Avrà inizio alle 15 e terminerà alle 17 circa.

Tutti sono invitati a partecipare all’evento.