A Bordighera la presentazione del progetto #ICoachU: l’Ospitalità ci salverà

Bordighera. Il 22 ottobre alle 20.30 – grazie alla collaborazione con la dott.ssa Cristina Verrando e a Claudia Roggero – sarà presentato presso la Sala Zeni il progetto “#ICoachU: l’Ospitalità ci salverà” di Roberto Boccacelli CEO & Founder di www.coachingforhospitality.com

Roberto Boccacelli è coach professionista formatosi a Londra presso la scuola di John Whitmore. “Il fine è quello di presentare in tutta Italia un nuovo approccio per lavorare sulla performance dell’ospitalità. Non occorre investire ingenti somme di denaro per mettere al miglior reddito possibile una struttura recettiva, basta lavorare su ciò che si ha: lo staff!.

I dati delle aziende con cui lavoriamo parlano di +20% di indicatori positivi (Web Reputation, fatturato, clima sul lavoro, etc) già dai primi mesi di collaborazione. Inoltre i frutti di questo approccio sono duraturi nel tempo poiché coinvolgono dinamiche profonde dell’azienda.

Non basta sapere “Cosa” fare, ma “Come” fare al meglio gli innumerevoli compiti quotidiani. Per queste ragioni vorremmo che l’incontro gratuito del 22 ottobre prossimo possa essere il più partecipato possibile. Sarà un’occasione vera per crescere come imprenditori e professionisti: la tua presenza sarebbe veramente gradita! Sarà un momento di confronto sull’ospitalità e sui futuri modelli di Business vincenti. A termine della serata brinderemo insieme alla nostra conoscenza” – spiega Boccacelli.

La locandina: locandina22