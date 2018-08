A Bordighera la presentazione del libro “Racconti di Bordighera 2: Storie – Ricordi – Vite”

Bordighera. Venerdì 10 agosto, alle 21,15, ai giardini della ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria, traversa di via Vittorio Veneto, con ingresso anche da via I Maggio, a cura della Libreria Amico Libro, si terrà la presentazione del libro “Racconti di Bordighera 2: Storie – Ricordi – Vite”.

Dopo il grande successo della prima edizione dei “Racconti” ecco un nuovo volume con narrazioni tutte nuove, interessanti e sorprendenti.La serata sarà presentata dal giornalista Renato Ronco, vincitore del “Parmurelu d’Oru” 2018, e sarà moderata da Corrado Ramella della Libreria Amico Libro.Presenzieranno, altre al curatore del libro Pier Rossi, alcuni autori di racconti: Renata Olivo, Gisella Merello, Alberto Moreno e Marco Balbo. Ingresso libero.

Dalla prefazione di Renato Ronco: “È nata questa seconda edizione dei “Racconti di Bordighera”, trainata dal primo volume che è stato molto apprezzato anche dai turisti più affezionati di Bordighera e da quelli che, incuriositi dall’eco suscitato dal libro, han voluto conoscere i risvolti di questa realtà multiforme che la identifica. Leggendo “Racconti di Bordighera 2” si scoprono storie nuove o si ritrovano sfumature di vita già note. Ma che si ripercorrono volentieri perché ci siamo affezionati.

Anche perché Pier Rossi, con la cura che lo caratterizza, è andato a scovare negli annali notizie certe e verificate delle vicende e dei personaggi che hanno abitato a Bordighera, spesso all’insaputa o quasi della cittadinanza.

Potremmo continuare ad incuriosirvi ma preferiamo non anticiparvi più nulla di quello che il libro vi offrirà. Del resto basta leggere l’indice e si scoprono nomi, episodi, situazioni che fanno subito correre a quelle pagine. Una sequenza appassionante.

È la caratteristica di questi due volumi: non c’è un filo logico o una trama. Si possono leggere i capitoli in successione oppure pescando a caso, o attratti da un titolo. Intanto lo vorrete rileggere senz’altro perché “Racconti di Bordighera 2“ è troppo coinvolgente”.