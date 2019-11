A Bordighera incontro sull’alimentazione complementare dei bambini con il pediatra Amoretti

Bordighera. Perché parlare di alimentazione complementare e non di svezzamento?

Lo spiegherà il dottor Carlo Amoretti, pediatra dell’Asl 1 Ventimigliese, direttore del Consultorio d’Imperia, nell’incontro informale organizzato dal Consultorio Promozione Famiglia nella sede di Bordighera in via Aurelia 143, ex seminario di fronte all’ospedale, sabato 30 novembre alle 10,30.

Il passaggio dal latte materno agli altri alimenti è delicato ed importante sotto molti punti di vista, nutrizionale, affettivo, psicologico ed incide significativamente sullo sviluppo successivo del bambino. L’ingresso è gratuito ed i bimbi sono bene accetti, come pure i papà.