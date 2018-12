A Bordighera il firmacopie dello scrittore Roberto Centazzo

Bordighera. Sabato 15 dicembre alle 16, presso il Mondadori Bookstore di Bordighera, Roberto Centazzo firma le copie dei suoi romanzi, nell’attesa dell’uscita del quarto libro della serie Squadra speciale minestrina in brodo “Mazzo e rubizzo”Tea Editore.

La serie: Sono tre, sono poliziotti, o meglio, lo sono stati; adesso sono in pensione. Ma hanno ancora un bel po’ di conti in sospeso.

L’autore Roberto Centazzo, conseguita la laurea in Giurisprudenza e successivamente l’abilitazione all’insegnamento, ha deciso che non avrebbe mai fatto né l’avvocato né l’insegnante. Voleva fare lo scrittore. Di polizieschi.

È autore dei romanzi della serie che ha come protagonista il giudice Toccalossi Con Squadra speciale Minestrina in brodo la commedia all’italiana si tinge di giallo. Per Tea Editore