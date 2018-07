A Badalucco e Pieve di Teco va in scena la performance di teatro e fuoco

Teatro/danza e manipolazione delle fiamme: la prova aperta dell’Atelier Residenziale di Teatro, condotto da Amanda Fagiani e Carlo Terzo andrà in scena sabato 28 luglio alle 21.30 a Badalucco (nel contesto di UP ART FESTIVAL) e domenica 29 (stesso orario)a Pieve di Teco, in Piazza Ricci. Una settimana di residenza, ricerca, sperimentazione e cammino condiviso.

Accompagnandoci con uno sguardo all’umanità al femminile: dolente e potente; luci ed ombre, chiaroscuri balucinanti di un presente futuribile, espresso artisticamente.

Il cammino cui vi inviamo a partecipare sarà interpretato da Sara Malena e Patrizia Leonardo, con la partecipazione straoedinaria di Cristina Castigliola. Ingresso libero.