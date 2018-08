A Diano Calderina lo spettacolo “Le vie…” con il duo Zunino

Diano Marina. piazza San Giacomo, nella frazione di Diano Calderina, è la location scelta per lo spettacolo di domani, venerdì 10 agosto (ore 21, ingresso libero), dal titolo “Le Vie…”, con il Duo Zunino, ovvero le due sorelle Katia (arpa) e Eliana (voce) Zunino, savonesi che daranno vita a un sofisticato concerto.

“Il nostro è un viaggio sonoro esplorando terre lontane – spiegano le protagoniste –, tra storie fantastiche e leggende popolari, raccolte di paese in paese insieme ai mercanti, nelle sere stellate sulle navi e di giorno sui lunghi e polverosi sentieri terrestri. Un viaggio ideale, per sognare, sulle antiche rotte commerciali: la via delle spezie, del sale, della seta, dell’incenso, dell’ambra.

Un viaggio tra particolari sentieri musicali con la magia dell’arpa, ricreando sensazioni e atmosfere che proiettano l’ascoltatore in un mondo “segreto”, forse appartenente a un lontano passato o a un prossimo futuro. Uniremo diversi generi musicali spaziando dalla musica antica e tradizionale dell’area nordica e del Mediterraneo, raggiungendo sperimentazioni pop-jazz e proponendo nuove vie di comunicazione sonora”.

Previsto un servizio di bus navetta gratuito con partenza alle ore 20,30 nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di Diano Marina, con rientro da Diano Calderina al termine dello spettacolo (ore 23 circa).

Tre giorni con la 36^ Sagra del Mare

Domani sera, presso l’area manifestazioni di Villa Scarsella, scatterà la tre giorni con la 36^ Sagra del Mare, tradizionale appuntamento con la buona cucina (specialità a base di pesce e piatti tipici liguri) e l’intrattenimento musicale a cura del Gruppo “Guardiamarina Domenico Savoldi” dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. L’apertura degli stand gastronomici è prevista alle ore 19 e per ciascuna serata è prevista la presenza di un’orchestra: Al Rangone (venerdì), Lillo Baroni (sabato) e Lella Blu (domenica).

Diano Cover, la musica di Ligabue con gli Oronero

Il tour estivo degli Oronero, Ligabue Tribute Band, farà tappa sabato sul Molo delle Tartarughe per un nuovo entusiasmante appuntamento della rassegna Diano Cover. Lo spettacolo scatterà alle ore 21.30 e sarà, come di consueto, a ingresso libero. Gli Oronero nascono a Torino nel 2004, dall’idea di 6 musicisti provenienti da diverse realtà musicali ed esperienze anche in campo professionale. La passione per la musica italiana, ed in particolare per il rocker emiliano, ha portato i ragazzi ad intraprendere la via della tribute band. La presenza, nella band, di una voce in tutto e per tutto uguale a Luciano Ligabue ha confermato la scelta vincente dei musicisti. Strumentazione ad hoc, ricerca sfrenata delle sonorità, arrangiamenti fedeli ai live ed impatto visivo in puro Ligabue–style, sono questi i punti di forza degli show degli Oronero. Proiezioni e coreografie completano lo spettacolo live ancora più unico, moderno e avvincente.

I sei musicisti sono: Luigi Bruno (voce), Valerio De Nicolò (basso), Francesco Re (chitarra), Alessandro Ricci (chitarra), Piersandro Adorno (tastiere) ed Edoardo Luparello (batteria).

Un laboratorio “salato”

Nel pomeriggio di sabato, presso l’anfiteatro sulla passeggiata a mare, all’altezza della chiesa parrocchiale, lo staff dell’Associazione Stella Polare proporrà – dalle 16 alle 19 circa – un curioso, simpatico e interessante laboratorio di sali profumati, offrendo a tutti la possibilità di cimentarsi in prima persona nella preparazione finalizzata a vari usi.

Domenica con lo shopping

Shopping non stop domenica 12 a Diano Marina con l’ottava edizione di DianAffari, iniziativa promossa dalla Confcommercio in un centro cittadino che, tra proposte d’acquisto e spettacoli, coinvolgerà turisti e residenti da mattina a tarda sera. Un mare di occasioni, una festa di colori.

Diano Marina – Il programma dei prossimi giorni

Giovedì 9

Giovedi Bimbi

Magic Hands by Slava Kulikov

L’arte della manipolazione e il fascino della magia

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.15

Visita guidata al Museo

Palazzo del Parco – ore 21.30

attività a pagamento

Folk in Diano

Festival di culturale popolare

Zenias (Sardegna) e Zeketam (Irpinia)

Molo delle Tartarughe – 21.30

Venerdì 10

36^ Sagra del Mare

gastronomia e musica

Parco Villa Scarsella – dalle ore 19

Alla scoperta di Diano

visita guidata al centro

Palazzo del Parco (ritrovo) – ore 21

attività a pagamento

Le Vie… – concerto

Duo Zunino arpa e voce

Piazza San Giacomo – frazione Calderina – ore 21

Balliamoci l’estate

musica animazione a cura di e con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Sabato 11

Laboratorio sali profumati

attività per bambini e famiglie

Anfiteatro passeggiata a mare – ore 16-19

36^ Sagra del Mare

gastronomia e musica

Parco Villa Scarsella – dalle ore 19

Diano Cover – Oronero

Ligabue Tribute Band

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Domenica 12

DianAffari 2018 – 8^ edizione

shopping e animazione

Centro cittadino – tutto il giorno

36^ Sagra del Mare

gastronomia e musica

Parco Villa Scarsella – dalle ore 19

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative turistiche di Diano Marina

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it