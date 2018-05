Imperia, il tenore Loris Rossi in concerto al salone Auser Filo d’Argento

Imperia. Il tenore Loris Rossi sarà in concerto venerdì 22 maggio alle 15,30 presso il salone di Auser Filo d’Argento in salita Frati Minimi 3 ad Imperia Oneglia. Si esibirà in un repertorio di canzoni napoletane, accompagnato al piano dalla maestra Manuela Corradi.

Con questa iniziativa si conclude la stagione 2017/2018 dei Martedì Socio-culturali. La presidenza e i volontari sono al lavoro per definire il programma estivo da svolgere nel salone dell’associazione dotato di impianto di climatizzazione.