Imperia, il 10 maggio con Daniele Cimino si ripercorrono 40 anni di eventi cittadini

Imperia. La storica associazione “Cumpagnia de l’Urivu” giovedì 10 maggio alle 16,30 nei locali della sede di Palazzo Guarneri in via Zara 6 ospiterà Daniele Cimino, 64 anni, storico dipendente dell’ufficio manifestazioni del Comune di Imperia, dal titolo “A tu per tu con Daniele Cimino, racconti inediti delle manifestazioni di Imperia: dietro le quinte”.

Sarà un pomeriggio dedicato ad una panoramica sugli eventi e la vita della città di Imperia degli ultimi decenni grazie alla testimonianza di Cimino che, chiacchierando con Cristina Viano, presidente della Cumpagnia , ripercorrerà con la memoria in un pomeriggio 40 anni di lavoro e di vita della nostra comunità vista da dietro le quinte, un punto di vista inedito e interessante, un’occasione unica di scoprire e percepire grazie all’entusiasmo e l’energia che trasudano dalle parole di Cimino le avventure e il grande lavoro dietro a ogni singola iniziativa,

“Difficile scegliere un momento particolare di questi quarant’anni. Ricordo l’emozione del Festival Grock, nel 2010, quando Dimitri il funambolo, attraversò piazza Dante su una fune a trenta metri d’altezza, o quando, sempre in occasione del Festival Grock, vennero gli elefanti a cui organizzammo una merenda alla spianata. Poi le Vele d’Epoca, a cui ho partecipato a ogni edizione, sempre nell’organizzazione”.

Prezioso il suo lavoro anche in occasione degli eventi culturali, come la mostra dedicata al pittore Georg Baselitz, fino alla permanente di villa Faravelli della collezione Invernizzi. Occhi sgranati per Daniele Cimino mentre parla dell’ amore per Imperia:”La passione per la mia città è qualcosa che porto dentro da sempre, la mia felicità è data dal sentire la soddisfazione del pubblico e delle persone contenta per il frutto della tua fatica“.