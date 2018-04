Sanremo, pomeriggio in ricordo dello storico gestore del “Menestrello”

Sanremo. Torna, come quasi tutti gli anni, l’occasione in cui musicisti e cantanti si ritrovano per ricordare e omaggiare Silvano Pizzorno (1941-2005), chitarrista e gestore dello storico locale “Il Menestrello” di Arma di Taggia. Domenica 22 aprile il “Concerto per Silvano 2018” sarà nuovamente uno spettacolo in cui poter ascoltare validi artisti del Ponente ligure e non solo, ma anche una festa in cui i musicisti si incontrano e si ascoltano, in uno scambio amichevole e fruttuoso.

Anche quest’anno il cast è molto ricco e vario: ci sarà Marisa Fagnani, partner artistica di Silvano, questa volta insieme ad Amedeo Grisi e Marzio Marossa; da Pavia arriverà il chitarrista-cantante Roberto Durkovic, mentre da Albisola arriva il blues chitarristico di Lorenzo Piccone. Ci sarà modo di ascoltare la chitarra nelle più diverse declinazioni e i vari stili musicali che Pizzorno praticava: dalla bossa-nova allo swing, dalla grande canzone d’autore ai classici internazionali. E infatti è attesa la partecipazione della cantante brasiliana Valbilene Coutinho con Riccardo Anfosso ed Enzo Cioffi, il duo “The Fled” con Edoardo Cinalski e Flavio Devoto e il cantautore Kino Rossini, grande amico di Silvano.

Gli amici e frequentatori del “Menestrello” saranno inoltre rappresentati da Alessandra Palma e da Nicola Lanteri, il quale accompagnerà la voce della figlia Irma. Non poteva mancare Freddy Colt, nipote del chitarrista omaggiato, questa volta con due progetti artistici: il “Mina in Jazz Quintet” con la voce di Yvonne Shaw, il sax di Gabriele Zeppegno, il basso di Claudio Citarella e la batteria di Cioffi, e un duetto chitarra e mandolino con il giovane talentuoso Davide Frassoni. Il concerto avrà inizio alle ore 16 e sarà condotto dalla presentatrice Donatella Durando di R24 Radio ed è ad ingresso libero.

Ma per gli amanti della chitarra classica quest’anno c’è anche un prologo mattutino, sempre presso il teatro della Federazione Operaia: alle ore 11 si esibiranno Francesco Zoccali e Davide Frassoni, allievi del Maestro Sergio Basilico. Una domenica all’insegna della musica, nel ricordo di uno dei suoi protagonisti locali più importanti e indimenticati.