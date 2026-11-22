La piazza è stata chiusa alla circolazione e ai pedoni durante l’intervento. Dietro l’abbandono dello zaino potrebbe esserci una lite tra un uomo e una donna, senza elementi che facciano pensare a un gesto terroristico

Imperia. Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi in piazza Dante a Imperia, dove intorno alle 12.30 è scattato un allarme bomba dopo il ritrovamento di uno zainetto abbandonato nei pressi della filiale bancaria.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e fatto brillare il bagaglio sospetto. A supporto delle operazioni anche i vigili del fuoco.

Per consentire l’intervento in sicurezza, piazza Dante è stata completamente delimitata e temporaneamente chiusa sia alla circolazione veicolare sia al passaggio dei pedoni.

Con il passare dei minuti, tuttavia, il quadro dell’accaduto avrebbe assunto contorni decisamente meno allarmanti rispetto alle prime ipotesi. Secondo quanto si apprende, infatti, dietro l’abbandono dello zainetto non ci sarebbe alcun gesto di matrice terroristica. Gli accertamenti avrebbero invece ricondotto l’episodio a una lite tra un uomo e una donna avvenuta poco prima nella zona.

L’uomo potrebbe aver lasciato lo zaino accanto alla filiale bancaria durante o subito dopo il diverbio, forse senza rendersi conto delle conseguenze che quel gesto avrebbe provocato.

Il ritrovamento di un bagaglio incustodito in una zona centrale e particolarmente frequentata ha comunque fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza, con l’arrivo degli artificieri e l’evacuazione dell’area.