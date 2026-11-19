Sanremo e il suo Casinò si confermano uno dei grandi centri di riferimento del poker internazionale ospitando l’appuntamento di assoluto prestigio, che affollerà le sale delSOP Casinò e la città di players provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia e dalle diverse regioni italiane.

«Tutto è pronto per ospitare le WSOP, un evento che coniuga l’eleganza e il prestigio della nostra azienda con uno dei circuiti più importanti del panorama pokeristico internazionale. Attendiamo grandi campioni, veri professionisti che si fronteggeranno nei dieci giorni e soprattutto nel Main Event, un Festival del Poker di grande livello. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per la migliore riuscita di questo evento e tutto il team di Texapoker, partner del Casinò di Sanremo. Il più caloroso benvenuto a tanti giocatori che si stanno iscrivendo e che parteciperanno a questa grande festa del Poker.», dice il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco.