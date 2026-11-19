Dal 20 al 30 novembre|
WSOP Circuit Events Italy, il poker internazionale torna al Casinò di Sanremo
Dieci giorni costellati da undici tornei con un programma ricco di sfide
Sanremo. Da domani, venerdì 20 novembre, al 30 novembre il ò̀ ospita le firmate da Texapoker e PKLive360, dieci giorni costellati da undici tornei con un programma ricco di sfide.
Sanremo e il suo Casinò si confermano uno dei grandi centri di riferimento del poker internazionale ospitando l’appuntamento di assoluto prestigio, che affollerà le sale delSOP Casinò e la città di players provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia e dalle diverse regioni italiane.
«Tutto è pronto per ospitare le WSOP, un evento che coniuga l’eleganza e il prestigio della nostra azienda con uno dei circuiti più importanti del panorama pokeristico internazionale. Attendiamo grandi campioni, veri professionisti che si fronteggeranno nei dieci giorni e soprattutto nel Main Event, un Festival del Poker di grande livello. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per la migliore riuscita di questo evento e tutto il team di Texapoker, partner del Casinò di Sanremo. Il più caloroso benvenuto a tanti giocatori che si stanno iscrivendo e che parteciperanno a questa grande festa del Poker.», dice il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco.
Il festival offrirà un programma completo con un Main Event da €1.500, tornei side ed eventi satellite di qualificazione, pensati per giocatori di ogni livello. Ogni vincitore di un anello WSOPC riceverà inoltre un package del valore di $5.000 per le WSOP Paradise Bahamas 2026, offerto dalle WSOP.
Il programma completo
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