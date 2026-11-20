Sanremo. Il Teatro Ariston di Sanremo si prepara ad accogliere due importanti produzioni del teatro musicale italiano: il 28 novembre arriva “Winx Club: The Magic Is Back”, diretto da Arturo Brachetti, mentre il 7 dicembre sarà la volta di “Peter Pan – Il Musical”, che celebra vent’anni di successi. In occasione della Black Week e del Black Friday, dal 23 al 30 novembre sarà possibile acquistare i biglietti di entrambi gli spettacoli con uno sconto del 25%, sia attraverso i canali di vendita dell’Ariston sia su TicketOne.

Il Teatro Ariston di Sanremo si conferma un punto di riferimento per il grande spettacolo dal vivo e sceglie di concludere il mese di novembre e inaugurare dicembre e il periodo natalizio con due appuntamenti di particolare rilievo: le anteprime nazionali di “Winx Club: The Magic Is Back – Il Musical” e “Peter Pan – Il Musical”. Due produzioni di grande richiamo che porteranno sul palcoscenico sanremese mondi, personaggi e storie amatissimi da diverse generazioni di spettatori.

Il primo appuntamento è in programma sabato 28 novembre, con Winx Club: The Magic Is Back – Il Musical, diretto da Arturo Brachetti. Le celebri fate Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha tornano protagoniste di una nuova avventura, chiamate ad affrontare una minaccia che mette a rischio l’equilibrio tra le dimensioni. Uno spettacolo che unisce magia, musica e trasformazioni, accompagnando il pubblico in un percorso che mette al centro anche la crescita personale, la generosità e il valore dell’amicizia. Due le rappresentazioni previste, alle 16.00 e alle 20.30.

A pochi giorni di distanza, lunedì 7 dicembre, l’Ariston ospiterà Peter Pan – Il Musical, diretto da Maurizio Colombi, che festeggia il ventesimo anniversario dal debutto con una nuova e speciale produzione. Uno spettacolo che, dal 2006 a oggi, ha conquistato oltre un milione di spettatori e superato le mille repliche, diventando uno dei titoli più amati del teatro musicale italiano. La colonna sonora di Edoardo Bennato, con brani entrati nell’immaginario collettivo come L’isola che non c’è, Il rock di Capitan Uncino e La fata, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sogno e avventura, arricchito da musica dal vivo, effetti speciali e scenografie immersive. Le rappresentazioni sono previste alle 17.00 e alle 21.00.

Proprio in vista di questo importante appuntamento, il Teatro Ariston si prepara ad accogliere la produzione di Peter Pan – Il Musical già a partire dal 23 novembre. Da quella data prenderanno il via le operazioni di montaggio e allestimento della scenografia e delle strutture tecniche, che proseguiranno per circa due settimane. La compagnia sarà presente in teatro per le prove e la preparazione dello spettacolo, prima del debutto sanremese e della successiva partenza per la tournée nazionale. Una fase di lavoro che permetterà all’Ariston di diventare, per alcuni giorni, il luogo in cui la produzione prenderà forma e si preparerà a incontrare il pubblico.

Black Week e Black Friday: dal 23 al 30 novembre sconto del 25%

Per accompagnare il pubblico verso questi due appuntamenti, il Teatro Ariston lancia una speciale iniziativa in occasione della Black Week e del Black Friday. Da lunedì 23 novembre a lunedì 30 novembre 2026, sarà possibile acquistare i biglietti per Winx Club: The Magic Is Back – Il Musical e Peter Pan – Il Musical usufruendo di uno sconto del 25%.