Il match si è sviluppato sul filo di un sostanziale equilibrio, come testimoniano chiaramente i parziali (25-23, 19-25, 27-25, 25-19). A fare la differenza è stata la maggiore lucidità della formazione guidata da capitan Gazzera, capace di gestire i palloni decisivi e di piazzare l’allungo vincente nelle fasi finali dei set combattuti.