Sanremo|
Volley serie C maschile, il Grafiche Amadeo – CiccioGamer89 TCG vince in casa contro Pallavolo Futura Bretoni
Tra le mura della palestra di Villa Citera, con un punteggio di 3-1
Sanremo. Importante affermazione casalinga per il Grafiche Amadeo – CiccioGamer89 TCG, che tra le mura della palestra di Villa Citera supera per 3-1 il Futura Pallavolo Avis Bertoni Ceparana.
Il match si è sviluppato sul filo di un sostanziale equilibrio, come testimoniano chiaramente i parziali (25-23, 19-25, 27-25, 25-19). A fare la differenza è stata la maggiore lucidità della formazione guidata da capitan Gazzera, capace di gestire i palloni decisivi e di piazzare l’allungo vincente nelle fasi finali dei set combattuti.
Grazie a questi tre punti, il Grafiche Amadeo – CiccioGamer89 TCG sale a quota nove punti in classifica generale, agganciando il quarto posto in coabitazione con il Volley Sabazia – Finale Ligure.