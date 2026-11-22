Sanremo . La Virtus Sanremese espugna il campo sintetico della Campese F.B.C. imponendosi per 1-0 nella decima giornata del girone A di Promozione ligure. Al secondo minuto di gioco, Burdisso trova la via del gol, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco apparsa molto dubbia. Nel primo tempo la squadra matuziana costruisce il vantaggio con continuità: al 14’ Castaldo sfiora il gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e un minuto più tardi, al 15’, Alvarez sblocca il risultato finalizzando il cross di El Kamli. La Virtus va vicina al raddoppio ancora nella frazione d’apertura, prima al 37’ con un destro a giro di Gagliardi davanti al portiere che lambisce il palo e poi al 40’ con un tiro a colpo sicuro di Burdisso neutralizzato da una grande parata dell’estremo difensore di casa.

Nella ripresa, al 18’, entrano Camerino e Pellicano al posto di Burdisso e Alvarez. Poco dopo arrivano i cartellini gialli per i biancazzurri: ammonito Ferrante al 26’, quindi Ben Mzaker rileva Turrini al 34’ e al 38’ viene ammonito anche Pellicano. Nel finale, la Campese ha l’occasione del pareggio su calcio di rigore, ma Brizio, portiere della Virtus Sanremese, respinge dal dischetto — un penalty giudicato generoso dall’ambiente sanremese — firmando il secondo rigore parato in questa stagione.