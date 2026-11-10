“Vittoria, come una Fenice”, la presentazione del libro di Angela Perri

La vera particolarità dell’appuntamento sanremese sarà la proiezione di video inediti dedicati alla vita di Vittoria, accompagnati da fotografie storiche reali. Si tratta di materiale prezioso, che il pubblico avrà l’opportunità di vedere esclusivamente in questa occasione: le immagini e i video non saranno infatti successivamente pubblicati sui social network né resi disponibili online. Una scelta precisa dell’autrice, che desidera custodire il carattere esclusivo di questo momento e offrire ai presenti la possibilità di entrare in contatto con una dimensione ancora più autentica e profonda della vicenda raccontata nel libro.

Un appuntamento dedicato alla letteratura, alle emozioni e alla forza di rialzarsi, attraverso una storia che parla di coraggio, resilienza e rinascita. Un racconto intenso e coinvolgente, ispirato a una storia vera, che accompagna il lettore in un percorso umano ed emotivo nel quale la figura della fenice diventa simbolo di trasformazione e di nuova vita. Per Angela Perri, fotografa di spettacolo ed eventi, questo libro rappresenta un importante traguardo personale e artistico: è infatti il suo primo libro ambientato in Liguria, una terra che entra a far parte della narrazione e ne accompagna le atmosfere e le emozioni. La presentazione sarà moderata dal giornalista Andrea Giuseppe Musacchio, che accompagnerà l’autrice in un dialogo dedicato alla genesi del romanzo, alle ispirazioni che lo hanno reso possibile, alla storia reale che ne è alla base e alla figura di Vittoria. Non soltanto un incontro per parlare di un libro, dunque, ma un viaggio tra parole, immagini, ricordi e testimonianze, pensato per offrire al pubblico qualcosa di nuovo e irripetibile. L’incontro sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il percorso creativo dell’autrice e condividere con il pubblico il significato di una storia che invita a non arrendersi mai, anche quando la vita mette alla prova.