Frutto di anni di ricerche sul campo e negli archivi, l’opera è stata realizzata con il cartografo Giovanni Pazzano

Quiliano. Dal Vermentino nero della Lunigiana al Rossese bianco del Ponente, passando per il Barbarossa del Savonese: il patrimonio vitivinicolo regionale raccontato attraverso una carta geografica. A presentarla sarà il professor Alessandro Carassale, presidente del CeSVin, che insieme al cartografo Giovanni Pazzano ha realizzato un’opera dedicata ai vitigni liguri maggiori e rari, frutto di anni di studi, indagini sul campo e consultazione di documenti d’archivio.

Un lavoro che coniuga ricerca storica e rappresentazione cartografica, restituendo un quadro delle peculiarità enologiche del territorio, comprese quelle meno conosciute. «È un lavoro prezioso che ha richiesto anni di lavoro d’archivio e sul campo – spiega Carassale –. E ne è venuto fuori un bell’oggetto d’arte da appendere alla parete di ogni appassionato». Una ricerca che, secondo lo studioso, mancava nel panorama regionale.

La presentazione è in programma domenica 29 novembre, alle 15.45, nell’ambito della 21ª edizione di «Granaccia & Rossi di Liguria», manifestazione organizzata dal comune di Quiliano e da Vite in Riviera, ospitata al palasport di piazza Costituzione. La rassegna, in calendario il 28 e 29 novembre, riunirà oltre 60 cantine provenienti da tutta la regione, con incontri di approfondimento, masterclass, degustazioni, esposizione e vendita di prodotti tipici.