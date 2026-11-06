Violenza sulle donne, tre appuntamenti tra Imperia e Taggia con l’associazione Noi4You

Cultura e Spettacolo

In vista del 25 novembre, incontri, musica e sensibilizzazione per riconoscere i segnali di abuso e rafforzare la rete di ascolto e sostegno alle vittime

Imperia. Tre appuntamenti tra Imperia e Taggia per parlare di violenza, imparare a riconoscerne i segnali e far conoscere gli strumenti di sostegno alle vittime. In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l’associazione Noi4You, attiva con uno sportello di ascolto e aiuto, promuove un fine settimana di iniziative che coinvolgeranno cultura, musica e volontariato.

L’obiettivo è portare l’informazione anche nei luoghi di aggregazione, raggiungendo persone che difficilmente si avvicinerebbero a queste tematiche e contribuendo a costruire una rete capace di accogliere chi vive situazioni di abuso.

Sabato 14 novembre, alle 10.30, il centro Magmedica di Imperia, in via Armellio 14, ospiterà la psicologa e autrice Romina Qerimi, che presenterà il libro «Oltre il muro del silenzio. Volti e dinamiche della violenza intra-relazionale: dal riconoscimento alla rinascita».

L’incontro, a ingresso libero, approfondirà i meccanismi che caratterizzano le relazioni violente, spesso difficili da individuare perché non necessariamente accompagnati da aggressioni fisiche. Controllo, manipolazione, isolamento e svalutazione possono infatti compromettere progressivamente la libertà e il benessere di chi li subisce.

Nel volume, Qerimi affronta il tema attraverso il riconoscimento delle dinamiche abusive e il sostegno alle vittime, estendendo l’analisi anche al lavoro clinico e di recupero con gli autori di reato, considerato un elemento necessario per intervenire sulle cause e prevenire nuovi episodi.

La sensibilizzazione passerà anche attraverso la danza. Il Circolo Dancing 3G, in via del Piano 106 a Taggia, metterà a disposizione i propri spazi per due serate dedicate alla solidarietà e alla conoscenza delle attività dell’associazione.

Venerdì 13 novembre spazio ai ritmi caraibici, grazie alla collaborazione dell’Academia de Baile e di Cristina Zanello. Sabato 14 novembre sarà invece la volta del ballo liscio, con un secondo appuntamento che unirà intrattenimento e informazione.

Durante entrambe le iniziative, le volontarie di Noi4You saranno presenti per incontrare il pubblico, illustrare i servizi dello sportello e fornire indicazioni a chi desidera approfondire le possibilità di aiuto. Tra gli strumenti proposti anche il «Termometro della Violenza», pensato per riconoscere comportamenti e atteggiamenti che possono indicare una relazione abusiva, anche in assenza di manifestazioni fisiche. Un modo per richiamare l’attenzione su segnali spesso sottovalutati, dalle limitazioni della libertà personale alle pressioni psicologiche.

Le serate offriranno inoltre l’occasione per raccogliere nuove adesioni al volontariato. Lunedì 16 novembre prenderà infatti il via un corso di formazione rivolto a chi desidera entrare nell’associazione e contribuire alle attività di ascolto, supporto e prevenzione.

Il percorso permetterà ai partecipanti di acquisire strumenti e competenze per affiancare le persone che chiedono aiuto, rafforzando la presenza dello sportello sul territorio. Per Noi4You, il 25 novembre rappresenta un’occasione per richiamare l’attenzione su un fenomeno che richiede però un impegno costante, non limitato alle ricorrenze. Da qui la scelta di coinvolgere realtà diverse, dai centri culturali ai locali da ballo, per favorire una maggiore consapevolezza e rendere più accessibili le informazioni sui servizi disponibili.