Ventimiglia. «La tua cura: amati ogni giorno». È lo slogan scelto dallo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera per la campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre.

Il messaggio, accompagnato dal numero antiviolenza 1522 e dal segnale di aiuto, è stato stampato su oltre 15 mila sacchetti di carta, distribuiti nelle farmacie da Bordighera a Latte, comprese quelle dell’entroterra. Una ventina, complessivamente, gli esercizi che hanno aderito all’iniziativa, impegnandosi a utilizzare il materiale fino a esaurimento delle scorte.

La distribuzione, avviata nella mattinata del 25 novembre, ha visto la presidente Elena Monasterolo e alcune socie raggiungere capillarmente i punti vendita della costa e delle vallate.

Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera è da sempre impegnato in iniziative a tutela delle donne e contro la violenza di genere.