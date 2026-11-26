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Violenza sulle donne, nelle farmacie del Ponente la campagna dello Zonta Club Ventimiglia-Bordighera
Distribuiti oltre 15 mila sacchetti di carta con il numero antiviolenza 1522 e il segnale di aiuto
Ventimiglia. «La tua cura: amati ogni giorno». È lo slogan scelto dallo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera per la campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre.
Il messaggio, accompagnato dal numero antiviolenza 1522 e dal segnale di aiuto, è stato stampato su oltre 15 mila sacchetti di carta, distribuiti nelle farmacie da Bordighera a Latte, comprese quelle dell’entroterra. Una ventina, complessivamente, gli esercizi che hanno aderito all’iniziativa, impegnandosi a utilizzare il materiale fino a esaurimento delle scorte.
La distribuzione, avviata nella mattinata del 25 novembre, ha visto la presidente Elena Monasterolo e alcune socie raggiungere capillarmente i punti vendita della costa e delle vallate.
Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera è da sempre impegnato in iniziative a tutela delle donne e contro la violenza di genere.
«Quello che abbiamo voluto lanciare questo 25 novembre – spiega la presidente Elena Monasterolo – è un messaggio semplice e incisivo, che invita le donne a riflettere e che rilancia quei quattro numeri che possono fare la differenza in un momento di difficoltà. Ringrazio tutti i farmacisti della costa e dell’entroterra per aver accolto con favore questa iniziativa».