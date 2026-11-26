le dichiarazioni|
Violenza sulle donne, M5s Ventimiglia: «Diritti non sono materiale di propaganda politica»
«L’assessora ai Servizi Sociali Milena Raco chiarisca quanto accaduto»
Ventimiglia. All’indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Movimento 5 Stelle Intemelio esprime indignazione per quanto emerge dal confronto tra due immagini dell’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle scuole, tenutasi a Ventimiglia il 24 novembre.
«Nella locandina istituzionale compare lo stemma del Comune di Ventimiglia, mentre nella seconda immagine, al suo posto, campeggia il simbolo di Azzurro Donna – Forza Italia, accanto ai loghi delle istituzioni sanitarie pubbliche. Riteniamo inaccettabile che un’iniziativa istituzionale dedicata a un tema tanto drammatico possa diventare un’occasione di promozione partitica.
L’assessora ai Servizi Sociali Milena Raco chiarisca quanto accaduto. Chi ha autorizzato la modifica? A quale titolo compare il simbolo di Forza Italia? I vertici dell’azienda sanitaria ne erano a conoscenza?
È tanto più grave che ciò riguardi un’iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle nostre scuole, ai quali dovremmo trasmettere il valore dell’imparzialità delle istituzioni e il rispetto dei principi democratici.
Non è una questione di grafica, ma di etica pubblica e di cultura istituzionale. Chiediamo pertanto all’Amministrazione comunale e ai vertici dell’azienda sanitaria di fornire pubblicamente chiarimenti.
Le istituzioni appartengono a tutti, non ai partiti che temporaneamente le governano. La lotta contro la violenza sulle donne merita rispetto, responsabilità e impegno concreto, non operazioni di marketing politico».