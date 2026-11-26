L’assessora ai Servizi Sociali Milena Raco chiarisca quanto accaduto. Chi ha autorizzato la modifica? A quale titolo compare il simbolo di Forza Italia? I vertici dell’azienda sanitaria ne erano a conoscenza?

È tanto più grave che ciò riguardi un’iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle nostre scuole, ai quali dovremmo trasmettere il valore dell’imparzialità delle istituzioni e il rispetto dei principi democratici.