Dal 23 al 29 novembre un articolato programma promosso dall’Azienda Tutela della Salute Liguria coinvolgerà scuole, Case della Comunità e la cittadinanza con incontri, percorsi esperienziali, arte e solidarietà

Imperia. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ATSL – Azienda Tutela della Salute Liguria (Area sociosanitaria locale 1) promuove dal 23 al 29 novembre una settimana di eventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere su tutto il territorio ponentino. Il programma, realizzato in sinergia con istituzioni, Comuni, Forze dell’Ordine, associazioni e realtà culturali, si snoda tra momenti educativi nelle scuole, incontri pubblici nelle Case della Comunità e iniziative artistiche.

«Il contrasto alla violenza di genere richiede un impegno che non può limitarsi a una singola giornata, ma deve tradursi in un lavoro costante di prevenzione, ascolto e collaborazione tra istituzioni e territorio – sottolinea il dott. Marino Anfosso, Direttore di ATSL – Area 1 – Abbiamo voluto costruire un programma capace di rivolgersi a destinatari diversi, a partire dalle giovani generazioni, perché è proprio nell’educazione al rispetto e alla libertà che si pongono le basi della prevenzione».—–“Le ricette dell’amore”: il percorso nelle scuole a Ventimiglia, Imperia e Sanremo

Il nucleo centrale delle attività dedicate alle scuole secondarie di secondo grado è rappresentato dal progetto “Le ricette dell’amore – Relazioni consapevoli: ingredienti e segnali da riconoscere”, promosso dalla Struttura Assistenza Consultoriale (diretta dalla dr.ssa Serena Tracchi) insieme alla Gestione Promozione Salute e Sicurezza (diretta dal dr. Francesco Sferrazzo) e ai Comuni del territorio. L’iniziativa affronta i temi del rispetto, della fiducia, del consenso e del riconoscimento delle cosiddette “red flags” (i segnali di controllo e prevaricazione):

Martedì 24 novembre (Ventimiglia, Teatro Comunale, ore 8.30–13.00): Tavola rotonda e confronto con studenti, esperti dei servizi sociosanitari, Forze dell’Ordine e associazioni locali.

Tavola rotonda e confronto con studenti, esperti dei servizi sociosanitari, Forze dell’Ordine e associazioni locali. Mercoledì 25 novembre (Imperia, Expo Salso, ore 8.30–13.00): Percorso esperienziale articolato in cinque stand tematici (fiducia, rispetto, consenso, medicina legale, rete territoriale) guidato da tutor e arricchito da momenti di riflessione collettiva.

Percorso esperienziale articolato in cinque stand tematici (fiducia, rispetto, consenso, medicina legale, rete territoriale) guidato da tutor e arricchito da momenti di riflessione collettiva. Giovedì 26 novembre (Sanremo, Sala degli Specchi del Comune, ore 8.30–12.30): Interventi in plenaria dedicati alle relazioni sane, ai campanelli d’allarme della violenza e all’informazione sulla salute sessuale.

«Vogliamo aiutare le studentesse e gli studenti a comprendere che la gelosia non giustifica il controllo, che il consenso è fondamentale e che il rispetto dei confini personali è alla base di ogni relazione sana», spiega la dott.ssa Serena Tracchi.—–Incontri aperti alla cittadinanza e donazione “Kit Rosa” nelle Case della Comunità

Nella giornata di mercoledì 25 novembre, dalle 16.00 alle 18.00, si terranno due incontri pubblici dal titolo “Contro la violenza, insieme” presso le Case della Comunità di Taggia e Sanremo. Durante gli appuntamenti interverranno rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, psicologhe cliniche ed esponenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo per offrire alla popolazione strumenti conoscitivi sui percorsi di sostegno e prevenzione.

Nel corso dell’incontro a Sanremo verrà inoltre presentato il Service nazionale dei Lions Clubs International (IV Circoscrizione, Distretto 108 Ia3), che prevede la donazione di 20 “Kit Rosa” da destinare ai Pronto Soccorso di Imperia e Sanremo a supporto dell’accoglienza delle donne vittime di violenza.

«Le Case della Comunità sono luoghi di prossimità pensati per essere vicini ai bisogni delle persone – evidenzia la dott.ssa Laura Garibotto, Direttrice del Distretto Sanitario 2 di ATSL – Area 1 – Vogliamo che siano percepite come spazi aperti e capaci di rafforzare la rete di attenzione e solidarietà fondamentale per contrastare la violenza».—–Arte e riflessione al Palasalute di Sanremo e Taggia

Dal 23 al 29 novembre, gli spazi del Palasalute di Sanremo (piano terra, 2° e 3° piano) e della Casa della Comunità di Taggia ospiteranno una mostra diffusa curata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Le studentesse e gli studenti dell’Accademia esporranno riproduzioni di opere, dipinti ed elaborati grafici dedicati al tema del contrasto alla violenza sulle donne, utilizzando il linguaggio visivo come veicolo di empatia e sensibilizzazione.