Villaggio dei Fiori, a Sanremo la cucina guarda oltre il mare: arriva la Fassona piemontese

Affacciato sul mare e immerso nel verde, il Villaggio dei Fiori di Sanremo ospita un ristorante aperto tutto l’anno anche agli ospiti esterni. La proposta gastronomica affianca ai piatti della cucina ligure e alle specialità di pesce una selezione di carni piemontesi di qualità, con battuta al coltello, filetto, costata e hamburger di Fassona.

A Sanremo, in una posizione privilegiata a pochi passi dal mare, il Villaggio dei Fiori è una struttura ricettiva che ha fatto del rapporto con la natura uno dei suoi elementi distintivi. Il grande parco, con oltre mille palme ed eucalipti, le casette mobili recentemente rinnovate e gli spazi affacciati sulla costa ne fanno una destinazione frequentata durante tutto l’anno, non soltanto nella stagione estiva. A completare l’offerta c’è il ristorante, aperto anche alla clientela esterna, che negli anni ha costruito una proposta gastronomica legata alla cucina ligure e ai prodotti del territorio. La novità più interessante riguarda oggi l’ampliamento del menu, con un’attenzione particolare alle carni piemontesi di qualità. Una scelta che affianca alla cucina di mare una proposta di terra più articolata, senza rinunciare alla varietà che caratterizza il locale.

Dal pesce alla Fassona: una proposta più ampia

La cucina di pesce continua a occupare uno spazio importante nella carta. Tra gli antipasti figurano la brandade di stoccafisso e le acciughe fritte. Ma accanto a queste preparazioni trova spazio anche la battuta al coltello di razza piemontese, proposta che introduce il tema delle carni selezionate. La novità non si limita a un singolo piatto. Il menu comprende infatti tagli di Fassona come il filetto e la costata, ai quali si aggiungono hamburger preparati con carni di prima qualità.

Una scelta che porta al Villaggio dei Fiori un prodotto rappresentativo della tradizione zootecnica piemontese e amplia le possibilità per una clientela che non cerca necessariamente una cucina esclusivamente marinara. La carne piemontese si inserisce in una carta che mantiene il proprio riferimento alla Liguria, creando un dialogo tra territori e prodotti.

Una carta che alterna cucina ligure e proposte contemporanee

Tra i primi piatti si trovano i ravioli di borragine, i paccheri con zafferano, cozze e provola e la zuppa casereccia, che conserva un’impronta più tradizionale. Una selezione che alterna ingredienti e preparazioni differenti, mantenendo il pesce tra i protagonisti. Anche nei secondi la scelta è articolata. Il fritto di totanetti e gamberi e il baccalà convivono con lo stracotto di manzo al Rossese, mentre la nuova proposta di carne comprende filetto e costata di Fassona. A questi si affiancano gli hamburger, pensati per chi preferisce una soluzione più informale, ma non vuole rinunciare alla qualità della materia prima. La carta conserva inoltre alcuni piatti classici, come gli spaghetti al pomodoro, la pasta al pesto o al ragù e la cotoletta alla milanese con patatine.

Completano l’offerta una selezione di pizze, disponibili anche con farine speciali.

Il ristorante, tra sale interne e dehors sul mare

Gli ambienti contribuiscono a definire l’identità del ristorante. Le sale interne permettono di accogliere gli ospiti in ogni stagione, mentre il dehors ombreggiato dalle palme offre, soprattutto nei mesi più caldi, la possibilità di mangiare all’aperto in un contesto particolarmente piacevole. La proposta si completa con una carta dei dessert che comprende, tra le altre specialità, la panna cotta al cappuccino e la mousse dark con amaretti e cous cous di lamponi. Nel corso dell’anno vengono organizzate anche serate gastronomiche a tema, dedicate a prodotti e preparazioni del territorio. Tra gli appuntamenti proposti figurano quelli dedicati al tartufo, alla bagna cauda, alla carne di bufalo e ai fiori eduli. Occasioni per approfondire ingredienti e tradizioni attraverso menu specifici e momenti di convivialità.

Una pausa gastronomica lungo la Riviera

Il Villaggio dei Fiori si trova in una posizione particolarmente interessante anche per chi desidera esplorare la Riviera senza utilizzare continuamente l’automobile. La vicinanza alla pista ciclopedonale del Ponente ligure consente di partire direttamente dalla struttura per passeggiate e percorsi in bicicletta, tra il mare, le spiagge e i centri della costa. Il ristorante, con una proposta che oggi affianca alle specialità di pesce una selezione di carni piemontesi, si rivolge così a un pubblico più ampio. La possibilità di scegliere tra battuta di Fassona, filetto, costata, hamburger e piatti di mare rende la carta meno legata a un’unica tipologia di cucina. Un’evoluzione che arricchisce l’offerta gastronomica del Villaggio dei Fiori e ne rafforza il ruolo di indirizzo da frequentare anche al di fuori della vacanza estiva. I prezzi sono corretti in rapporto alla qualità dei piatti: gli antipasti si collocano tra 13 e 14 euro, i primi tra 10 e 15 euro, i secondi tra 16 e 18 euro e i dessert intorno ai 6 e 7 euro.

Il ristorante Villaggio dei Fiori si trova a Sanremo in via Tiro a volo numero 3 e si può prenotare al numero 380.8686215