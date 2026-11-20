Bordighera. Villa Regina Margherita si candida a diventare uno dei biglietti da visita di Bordighera anche in Costa Azzurra. L’amministrazione comunale vuole infatti rafforzare la promozione oltre confine della storica dimora della prima Regina d’Italia, valorizzandone il patrimonio storico, architettonico e culturale e intercettando l’interesse del pubblico francese. In questa direzione si inserisce l’incontro a Palazzo Garnier con Christiane Navas, giornalista del Tribune Côte d’Azur, al quale il sindaco Marzia Baldassarre ha illustrato la visione della città e le prospettive di rilancio internazionale della Villa.

Un’opportunità per costruire nuove relazioni con la vicina Costa Azzurra, territorio con il quale Bordighera condivide da sempre legami storici, culturali e paesaggistici.

A illustrare la visione dell’amministrazione è stato il sindaco Marzia Baldassarre, che ha sottolineato come la promozione di Villa Regina Margherita debba inserirsi in un progetto più ampio di rilancio dell’identità internazionale della città.

«Quando parliamo di Villa Regina Margherita, credo che dobbiamo avere il coraggio di guardare molto più lontano delle mura di questo edificio. Questa Villa può diventare uno dei simboli attraverso i quali Bordighera torna a raccontare se stessa fuori dai propri confini», ha dichiarato il primo cittadino.

«Bordighera è una città che ha il cosmopolitismo nella propria identità. Non è una caratteristica che dobbiamo inventare oggi, ma una vocazione che appartiene profondamente alla nostra storia». Tra Ottocento e Novecento, infatti, inglesi, francesi, tedeschi, artisti, scrittori e aristocratici scelsero la città, contribuendo a costruirne la dimensione internazionale.

Un legame particolare è quello con la Costa Azzurra, che il sindaco intende valorizzare attraverso nuove collaborazioni e occasioni di promozione reciproca. «Il confine nazionale non ha mai rappresentato una barriera culturale tra questi territori», ha ricordato Baldassarre, richiamando anche la figura di Claude Monet, che arrivò a Bordighera nel 1884, rimanendo affascinato dalla luce, dai colori e dalla vegetazione mediterranea.

«Monet rappresenta idealmente il ponte culturale tra Bordighera e la Costa Azzurra: due territori distinti, ma uniti dalla stessa luce, dalla stessa bellezza e da una storia profondamente intrecciata».

In questa prospettiva, Villa Regina Margherita diventa uno degli elementi centrali del racconto che Bordighera vuole proporre al pubblico internazionale. La sovrana scelse infatti la città per il suo ambiente elegante e cosmopolita, capace di coniugare la bellezza mediterranea con la cultura europea.

«Oggi vogliamo recuperare questa identità, valorizzandola anche attraverso nuove relazioni culturali e turistiche con la vicina Francia», ha aggiunto il sindaco, evidenziando la volontà di fare della Villa un punto di riferimento per la promozione della città anche al di fuori dei confini nazionali.

Nel progetto di rilancio trovano spazio anche altre peculiarità del territorio, dal Beodo ai giardini storici, fino alla tradizione sportiva. Baldassarre ha ricordato le radici ottocentesche del tennis a Bordighera, legate alla presenza della comunità inglese, e le nuove prospettive offerte da realtà come il Centro Piatti. L’ambizione è quella di consolidare il ruolo della città come destinazione internazionale anche per lo sport, facendo dialogare cultura, turismo e attività sportive.

«Villa Regina Margherita, Monet, il Beodo, il tennis, la nostra tradizione cosmopolita e il rapporto privilegiato con la Costa Azzurra sono parti di un unico patrimonio identitario», ha sottolineato.

La promozione della dimora reale in Francia rappresenta dunque un tassello di una strategia più ampia, che si pone l’obiettivo di presentare Bordighera come naturale prosecuzione italiana della Riviera francese, ma con una personalità autonoma e riconoscibile.

«Non vogliamo imitare altri territori. Vogliamo riscoprire ciò che ci rende unici. Una Bordighera elegante ma viva, internazionale ma profondamente legata alle proprie radici», ha concluso il sindaco: «Perché Bordighera non deve diventare cosmopolita. Bordighera lo è sempre stata. Il nostro compito è tornare a esserlo pienamente».