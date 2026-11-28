«La viticoltura ligure, spesso caratterizzata da produzioni di qualità e da un forte legame con territori particolarmente complessi, ha bisogno di investimenti e nuove occasioni di sviluppo»

Genova. Nuove risorse per sostenere la viticoltura ligure, puntando sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione del turismo enologico. Regione Liguria mette a disposizione 278.377,91 euro di fondi europei per finanziare due nuovi interventi a favore delle aziende vitivinicole, a partire dalla campagna 2026-2027.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, ha approvato i criteri per l’attivazione delle due misure. Nel dettaglio, 200mila euro saranno destinati agli investimenti per rendere più sostenibili i vigneti, mentre 78.377,91 euro finanzieranno progetti legati all’enoturismo.

«Con queste due nuove misure ampliamo le opportunità a disposizione delle aziende vitivinicole liguri, sostenendo un settore che rappresenta una componente importante della nostra agricoltura e dell’identità dei territori», dichiara Piana. L’obiettivo è accompagnare le imprese verso pratiche produttive a minore impatto ambientale e, allo stesso tempo, rafforzare il legame tra vino, paesaggio, cultura e accoglienza.

Per gli investimenti sostenibili nei vigneti, le domande dovranno prevedere una spesa ammissibile compresa tra 5mila e 30mila euro. Saranno riconosciute priorità alle aziende con una produzione vitivinicola a denominazione DOP o IGP superiore al 70% del totale e a quelle condotte da giovani agricoltori tra i 18 e i 40 anni.

Per quanto riguarda invece l’enoturismo, ciascuna domanda potrà prevedere investimenti compresi tra 20mila e 60mila euro. Una misura che punta a incentivare le iniziative capaci di promuovere le produzioni locali attraverso esperienze legate al vino e al territorio.

«La viticoltura ligure, spesso caratterizzata da produzioni di qualità e da un forte legame con territori particolarmente complessi, ha bisogno di investimenti e nuove occasioni di sviluppo – aggiunge Piana –. Con queste risorse mettiamo a disposizione delle imprese strumenti concreti per crescere e rafforzare la propria competitività».