Vigili del fuoco, va in pensione il vigile coordinatore Fausto Lampis
Il saluto dei colleghi del distaccamento di Sanremo dopo una lunga carriera al servizio della comunità
Sanremo. Va in pensione il vigile coordinatore Fausto Lampis, storico componente del turno D del distaccamento matuziano dei vigili del fuoco. Nel corso della sua carriera professionale, Lampis ha prestato servizio prima a Torino, poi al comando di Savona e infine a quello di Imperia, operando per molti anni nella città dei fiori.
A salutarlo sono i colleghi e gli amici, che ne ricordano la disponibilità, lo spirito di squadra e la capacità di instaurare rapporti sinceri, rendendo piacevoli anche le giornate lavorative più impegnative. A lui vanno il ringraziamento per l’impegno dimostrato negli anni e gli auguri per questa nuova fase della vita.