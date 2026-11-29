Sanremo. Va in pensione il vigile coordinatore Fausto Lampis, storico componente del turno D del distaccamento matuziano dei vigili del fuoco. Nel corso della sua carriera professionale, Lampis ha prestato servizio prima a Torino, poi al comando di Savona e infine a quello di Imperia, operando per molti anni nella città dei fiori.

A salutarlo sono i colleghi e gli amici, che ne ricordano la disponibilità, lo spirito di squadra e la capacità di instaurare rapporti sinceri, rendendo piacevoli anche le giornate lavorative più impegnative. A lui vanno il ringraziamento per l’impegno dimostrato negli anni e gli auguri per questa nuova fase della vita.