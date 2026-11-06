Viabilità nel Ponente ligure, Bracco attacca Scajola

Imperia. Il consigliere comunale Ivan Bracco attacca il sindaco Claudio Scajola sulla viabilità del Ponente ligure, accusandolo di denunciare la mancanza di risultati senza riconoscere le proprie responsabilità politiche. Al centro della polemica le recenti dichiarazioni del primo cittadino, critico nei confronti dei convegni dedicati alle infrastrutture e delle poche soluzioni concrete ai problemi della circolazione.

«Assistiamo increduli alle ultime dichiarazioni del sindaco Claudio Scajola, che oggi si scaglia contro lo scarso pragmatismo dei convegni e i pochi risultati tangibili sulla viabilità del Ponente ligure», afferma Bracco, che definisce la posizione del primo cittadino «un bizzarro esercizio di retorica che dimentica una verità macroscopica: la paralisi infrastrutturale di questo territorio porta anzitutto la sua firma». Il consigliere richiama quindi il passato politico dell’attuale capo dell’amministrazione imperiese e i suoi incarichi nell’esecutivo nazionale.

«È utile rinfrescare la memoria a chi oggi recita la parte del critico esterno. Claudio Scajola non è un osservatore di passaggio: è stato per ben quattro volte Ministro della Repubblica, ricoprendo ruoli chiave come la guida del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive». Da qui la domanda sulle opere realizzate durante gli anni trascorsi al governo: «Quali grandi opere strutturali e definitive per la viabilità del Ponente ligure sono state portate a compimento durante i suoi lunghi mandati governativi? La risposta è sotto gli occhi di tutti i cittadini che ogni giorno rimangono intrappolati in autostrada o sull’Aurelia: il vuoto».

Bracco contesta anche quella che considera una contraddizione nei rapporti tra il sindaco e le forze politiche che sostengono la sua amministrazione. «Appare quindi grottesco che chi ha avuto in mano le chiavi del governo del Paese per anni si lamenti oggi dei “pochi risultati”, scaricando le colpe sulle attuali forze politiche. Forze politiche che, giova ricordargli, compongono la stessa coalizione che lo sostiene e grazie al cui peso elettorale e politico oggi siede sulla poltrona di sindaco».