Via Tapoletti, spiraglio per i residenti della Pigna: parcheggi riservati e deroghe per le consegne a domicilio

Sanremo. Parcheggi riservati ai residenti sulle due strade di accesso ai giardini Regina Elena e possibili deroghe al divieto di transito in via Tapoletti per consentire le consegne a domicilio di merci e materiali. Sono le due aperture arrivate dall’assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità Massimo Donzella durante l’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Bellevue, nell’ambito della conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande per ascoltare le ragioni degli abitanti della parte alta della Pigna.

Un confronto atteso da mesi, dopo la petizione sottoscritta da una quarantina di residenti e consegnata al Comune lo scorso 13 agosto, rimasta senza risposta nonostante i successivi solleciti. Al centro della protesta, la progressiva eliminazione di circa trenta possibilità di parcheggio nella zona di piazza San Costanzo e via Tapoletti, conseguenza del progetto di pedonalizzazione del centro storico portato avanti dall’assessore al Patrimonio Enza Dedali.

La prima soluzione prospettata da Donzella conferma, di fatto, un indirizzo già espresso dalla stessa Dedali nei mesi scorsi: trasformare gli attuali stalli presenti lungo le due stradine che costeggiano i giardini Regina Elena in parcheggi a uso esclusivo dei residenti. Si tratta, in particolare, degli spazi di sosta lungo l’accesso dal lato del Bar Panorama e di quelli situati sul versante del Don Orione. Una misura che dovrebbe consentire di preservare una quota di parcheggi per chi abita stabilmente nella zona, sottraendoli all’utilizzo indiscriminato da parte degli automobilisti provenienti dall’esterno del quartiere.

La seconda apertura riguarda invece un problema particolarmente sentito dai residenti: quello delle consegne a domicilio e dell’accesso dei mezzi utilizzati da corrieri e artigiani. La chiusura di via Tapoletti al traffico ordinario rischia infatti di complicare notevolmente il trasporto di merci, materiali e forniture verso le abitazioni della parte alta della Pigna, in un contesto caratterizzato da forti pendenze, scalinate e percorsi pedonali tutt’altro che agevoli.

Su questo punto l’assessore Donzella si è impegnato a valutare la possibilità di introdurre autorizzazioni eccezionali al transito, da rilasciare sulla base di richieste preventive e motivate presentate al Comune. Una soluzione che potrebbe permettere, in determinate circostanze, l’accesso dei corrieri per le consegne a domicilio e degli artigiani chiamati a effettuare interventi nelle abitazioni, senza mettere in discussione il principio generale della pedonalizzazione.

Durante l’incontro, la funzionaria dell’ufficio tecnico comunale Lorenza Rebaudo ha però precisato un aspetto fondamentale: la nuova pavimentazione di via Tapoletti, realizzata nell’ambito del progetto Pnrr-Pinqua, è stata eseguita secondo le indicazioni delle Belle Arti e non è concepita per sopportare il transito ordinario dei mezzi pesanti. Una caratteristica che rende necessaria una regolamentazione particolarmente attenta degli accessi, anche per evitare il ripetersi dei danneggiamenti già verificatisi nei mesi scorsi, quando alcune automobili erano entrate nell’area ancora interessata dai lavori.

È stato tuttavia fatto osservare che la strada viene già percorsa dai mezzi di Amaie Energia e Servizi impegnati nella raccolta dei rifiuti. Una circostanza che, pur non eliminando i vincoli legati alla natura della pavimentazione, potrebbe consentire di valutare deroghe eccezionali e regolamentate anche per altre esigenze di servizio, a condizione di ottenere preventivamente il via libera degli uffici competenti.

Donzella ha inoltre assunto l’impegno di predisporre e illustrare ai residenti uno schema chiaro della nuova disciplina della circolazione, indicando quali parcheggi saranno effettivamente riservati agli abitanti della zona, quali possibilità di accesso rimarranno e secondo quali modalità potranno essere richieste le eventuali autorizzazioni straordinarie.

Un chiarimento ritenuto necessario anche alla luce delle contraddizioni segnalate dai cittadini sulla segnaletica esistente, con strisce bianche e indicazioni di parcheggio ancora presenti in alcuni punti dove, nelle ultime settimane, la polizia locale ha intensificato i controlli, arrivando a disporre numerose rimozioni forzate.

L’assessore alla Viabilità non ha comunque rimesso in discussione l’impostazione generale già definita dall’amministrazione attraverso i sopralluoghi effettuati con il comando della polizia locale e le indicazioni dell’assessore Dedali. La chiusura di via Tapoletti al traffico ordinario resta quindi il punto fermo del progetto, mentre il confronto con i residenti dovrà servire a individuare correttivi e soluzioni pratiche per limitarne le ricadute sulla vita quotidiana del quartiere.