Sanremo. Le motoseghe sono tornate in azione questa mattina in via Padre Semeria. Dopo mesi di stop e interlocuzioni tra Palazzo Bellevue e Soprintendenza, sono iniziati i lavori per l’abbattimento degli ultimi pini destinati alla rimozione lungo una delle principali arterie di ingresso e uscita dalla Città dei fiori sul lato di Ponente.

Ad occuparsi dell’intervento è Sanremo Piante, la stessa impresa che aveva eseguito il primo lotto nella primavera scorsa. Il programma prevede il taglio di 6 pini ancora presenti: i lavori dureranno 5 giorni. Con il completamento degli abbattimenti potrà finalmente partire la fase più attesa dell’intervento, quella legata alla messa in sicurezza della carreggiata e dei marciapiedi, da anni segnati dagli avvallamenti e dalle deformazioni provocate dagli apparati radicali.

Si chiude così, sul piano autorizzativo, l’impasse che aveva congelato il progetto dopo il primo lotto concluso ad aprile. Le proteste di comitati e associazioni avevano preceduto un preavviso di diniego della Soprintendenza sui successivi interventi, nonostante negli anni precedenti fossero già state autorizzate progressive sostituzioni delle alberature.

Il Comune non aveva però abbandonato la pratica. Gli uffici, con l’assessorato ai Lavori pubblici, hanno prodotto nuove relazioni tecniche e agronomiche, osservazioni e integrazioni documentali, fino al recente confronto diretto con la Soprintendenza che ha consentito di arrivare al definitivo nulla osta.

Tra gli elementi determinanti c’è proprio la trasformazione paesaggistica che nel frattempo è già avvenuta lungo via Padre Semeria. Dal 2019, attraverso gli interventi progressivamente realizzati, sono stati infatti piantati 102 lecci in sostituzione dei pini rimossi. Una presenza ormai nettamente prevalente che ha modificato il volto del viale e che la stessa istruttoria della Soprintendenza ha riconosciuto come un profondo riassetto della componente arborea dell’asse stradale.

Il progetto presentato dal Comune è stato quindi ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, prevedendo la prosecuzione dello stesso modello: ai pini rimossi saranno sostituiti nuovi lecci di dimensioni adeguate, con caratteristiche e modalità di piantumazione studiate per garantire continuità con il filare esistente.

Altro passaggio centrale è quello relativo alla sicurezza. Le integrazioni presentate da Palazzo Bellevue hanno ribadito l’incompatibilità tra il mantenimento delle alberature interessate e gli interventi necessari per ripristinare in maniera efficace carreggiata e percorsi pedonali. È proprio questo uno dei punti sui quali l’amministrazione aveva insistito durante tutta la lunga interlocuzione con gli organi di tutela.

Una volta conclusa la rimozione degli alberi e delle ceppaie, si aprirà quindi la strada alla sistemazione dei marciapiedi e alla riasfaltatura dell’arteria, l’obiettivo che aveva dato origine all’intera operazione.

Ma proprio nel giorno della ripresa del cantiere torna a farsi sentire il fronte contrario agli abbattimenti. Il Comitato P.A.T., insieme alla rete ONDA – Organismo Nazionale Difesa Alberi, contesta nuovamente la scelta di procedere alla sostituzione dei pini e richiama le recentissime novità legislative introdotte a livello nazionale sulla tutela del patrimonio arboreo urbano.

La nuova disciplina dichiara di interesse pubblico la tutela degli alberi presenti negli spazi verdi urbani e demanda a successivi provvedimenti ministeriali la definizione di criteri tecnici per potature, protezione degli apparati radicali, periodi nei quali consentire gli interventi e sostituzione degli esemplari abbattuti. Vengono inoltre vietate capitozzature e potature drastiche capaci di compromettere la vitalità delle piante, fatti salvi i casi legati, tra gli altri, alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione.

È proprio su questo nuovo quadro normativo che i comitati cercano ora di innestare la battaglia contro il progetto sanremese. Secondo P.A.T. e ONDA, esisterebbero tecniche alternative capaci di consentire il rifacimento della strada salvaguardando contemporaneamente i pini. Le associazioni sostengono inoltre che gli alberi maturi rappresentino un patrimonio ambientale e paesaggistico non sostituibile nell’immediato da nuove piantumazioni e chiedono di poter visionare le perizie tecniche e agronomiche attraverso un accesso agli atti.