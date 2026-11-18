Il provvedimento chiude, almeno sul piano autorizzativo, una vicenda che si trascinava dalla primavera e che aveva lasciato l’amministrazione comunale con un intervento già avviato ma impossibilitato a proseguire. Dopo il completamento del primo lotto ad aprile, le proteste di comitati e associazioni avevano infatti portato a un cambio di rotta nell’istruttoria della Soprintendenza, culminato prima in un preavviso di diniego e successivamente nella sospensione del procedimento per ulteriori approfondimenti. Da allora Palazzo Bellevue non ha mollato la presa. Relazioni, controdeduzioni, approfondimenti agronomici e nuova documentazione hanno accompagnato un confronto durato mesi, fino all’incontro delle scorse settimane tra il sindaco Alessandro Mager, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, gli uffici comunali e la nuova referente della pratica per la Soprintendenza, l’architetto Luisa Franchino.

Ed è proprio uno degli argomenti centrali portati dal Comune a quel tavolo ad aver trovato spazio nel via libera definitivo: il paesaggio di via Padre Semeria, nei fatti, è già profondamente cambiato. La documentazione integrativa presentata da Palazzo Bellevue ha infatti ricostruito il processo avviato a partire dal 2019, con la progressiva sostituzione dei pini domestici con i lecci. Oggi lungo l’asse stradale sono già presenti 102 esemplari di leccio, divenuti nettamente prevalenti rispetto ai pini superstiti. Una trasformazione che ha già modificato la componente arborea e l’immagine complessiva del viale, anche attraverso interventi realizzati negli anni con le autorizzazioni paesaggistiche necessarie.

È uno dei passaggi che ha contribuito a superare il nodo sulla tutela paesaggistica. Il progetto integrato presentato dal Comune è stato giudicato compatibile con le esigenze di tutela dell’area vincolata, anche alla luce del nuovo equilibrio ormai assunto dal filare e della necessità di garantire continuità paesaggistica attraverso la messa a dimora di nuovi lecci di dimensioni adeguate. Dall’istruttoria è emerso anche un altro punto decisivo: il ripristino e la messa in sicurezza della carreggiata e dei marciapiedi non risultano compatibili con il mantenimento forzato delle alberature interessate, considerate le opere infrastrutturali necessarie per eliminare le deformazioni prodotte nel tempo dagli apparati radicali. Dei 29 pini ancora presenti ne verranno quindi rimossi 28. Uno solo, individuato dalla perizia agronomica come esemplare da conservare, resterà al suo posto e dovrà essere sottoposto a una nuova verifica della stabilità entro dodici mesi dall’avvio del cantiere.

Il nulla osta è accompagnato da una serie di prescrizioni. I nuovi lecci dovranno avere caratteristiche precise e dimensioni tali da inserirsi armonicamente nel filare esistente. Per ogni pianta dovrà inoltre essere garantito uno spazio adeguato allo sviluppo delle radici, con terreno opportunamente preparato, superficie permeabile attorno al fusto e irrigazione dedicata, proprio per evitare che in futuro si ripresentino le interferenze tra apparati radicali e pavimentazioni. Prima degli abbattimenti dovrà inoltre essere effettuato un monitoraggio per escludere la presenza di nidi attivi o nidiacei, mentre le modalità operative dovranno rispettare le prescrizioni relative alla tutela della fauna. La Soprintendenza potrà seguire le lavorazioni in corso d’opera e al termine dovrà essere prodotta una documentazione complessiva degli interventi eseguiti.

Per l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella il provvedimento rappresenta il risultato di un lavoro portato avanti con continuità anche nei mesi in cui la pratica sembrava essersi arenata. «Il recente incontro con la Soprintendenza, alla presenza del sindaco e degli uffici comunali, ha avuto l’esito che avevamo auspicato. Si è arrivati a un’intesa e a una piena condivisione del percorso da intraprendere e ora è arrivato il nulla osta per sostituire gli ultimi pini con lecci di dimensioni adeguate, in modo da mantenere un paesaggio coerente con le alberature già presenti», spiega Donzella. «Nei prossimi giorni potranno quindi iniziare i lavori per la rimozione delle ultime ceppaie, la sostituzione delle alberature e la sistemazione dei marciapiedi, fino all’importante intervento di riasfaltatura di via Padre Semeria. Sarà anche uno dei primi tasselli della nuova programmazione degli asfalti cittadini».

Per l’assessore, però, il punto centrale resta quello che il Comune aveva sostenuto fin dall’inizio della pratica: «Era prioritario per l’amministrazione riportare condizioni di sicurezza sia per il transito veicolare sia per quello pedonale. Ringrazio in particolare l’agronomo incaricato Roberto Garzoglio per il prezioso lavoro svolto insieme agli uffici comunali, che hanno seguito con tenacia una pratica complessa fino al raggiungimento di questo risultato». Il Comune può ora passare rapidamente alla fase operativa. Nelle scorse settimane è stato infatti già aggiudicato l’accordo quadro quadriennale per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, per un valore massimo di 5,4 milioni di euro. Uno strumento che consente a Palazzo Bellevue di procedere attraverso i relativi contratti applicativi senza dover ripartire da zero con una nuova gara generale per gli asfalti.

Si chiude così un lungo capitolo amministrativo, ma anche politico. Via Padre Semeria è stata negli ultimi anni una delle questioni sulle quali ha insistito maggiormente il consigliere di minoranza Daniele Ventimiglia, già esponente della Lega e oggi in Futuro Nazionale. Ventimiglia aveva più volte denunciato le condizioni della strada, i marciapiedi sconnessi e i rischi per la circolazione, chiedendo all’amministrazione di accelerare sulla riqualificazione. Una denuncia rilanciata anche dagli altri gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Sanremo Domani. Anche quando il primo intervento era finalmente partito, il consigliere Ventimiglia aveva accolto positivamente la messa in sicurezza, pur contestando la scelta del Comune di sostituire i pini con i lecci. Una posizione differente sul tipo di alberatura, ma accompagnata da una richiesta rimasta costante negli anni: arrivare finalmente alla sistemazione completa di una strada che costituisce uno dei principali biglietti da visita di Sanremo. Ora, dopo mesi nei quali un’autorizzazione paesaggistica aveva finito per tenere ferma anche la sistemazione di asfalti e marciapiedi, il semaforo è tornato verde. E per via Padre Semeria può iniziare l’ultimo tratto di una riqualificazione tanto attesa dalla cittadinanza.