Sanremo. Emozione, musica e tanta adrenalina questo pomeriggio, in una via Matteotti gremita per l’arrivo di Stefano De Martino. Il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, infatti, ha inaugurato ufficialmente la marcia di avvicinamento alla kermesse, regalando alla cittadinanza un primo e attesissimo assaggio dell’atmosfera festivaliera.

Ad accoglierlo, insieme a una folla entusiasta di residenti, turisti e curiosi – con i quali Stefano si è intrattenuto per scattare selfie, stringere mani, e scambiare sorrisi – c’erano le istituzioni cittadine: il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni.

Il momento clou del pomeriggio è stata la cerimonia di posa, nel secondo tratto della via, della tradizionale targa in bronzo sulla “Walk of Fame” matuziana. L’incisione celebra Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì”, il brano con cui l’artista partenopeo ha conquistato il cuore del pubblico e l’ambito Leone d’oro sul palco del teatro Ariston lo scorso febbraio. Un omaggio doveroso che fissa per sempre nella pietra della città il trionfo dell’ultima edizione, prima di passare ufficialmente il testimone al nuovo corso.

«Mi sto avvicinando al Festival con grande entusiasmo, con una bella carica d’affetto» ha commentato De Martino, «Devo dire che Sanremo mi ha accolto con tantissimo affetto e con molta curiosità, anche perché per me sono una serie di prime volte. Ci saranno tante novità ma non ve le posso spoilerare ancora. La città risponde bene, noi abbiamo un bel po’ di idee, e stiamo già lavorando su tutto il progetto “Tra palco e città”, cercando di coinvolgere tanti artisti che spero vi piaceranno.»