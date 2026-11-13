Via libera della giunta al piano delle natalizie, oltre 422.000,00 € per eventi, Capodanno, e promozione turistica

Sanremo si prepara sempre di più a vestirsi a festa in occasione delle prossime festività natalizie, anche grazie al recente via libera della giunta comunale che, nella mattinata di ieri, ha ufficialmente approvato il ricco calendario di eventi messo a punto dall’assessorato al Turismo guidato da Alessandro Sindoni, che accompagnerà cittadini e turisti dal 6 dicembre fino al 6 gennaio 2027. Si tratta di un investimento complessivo di 422.778,35 €, pensato per rilanciare l’attrattività della città attraverso un programma all’insegna di spettacoli; innovazione tecnologica; musica diffusa, e una spinta promozionale mirata in diversi paesi d’Europa.

Il cuore del calendario, pari a una spesa di 192.745,00 € tra servizi e forniture, punta dritto sulla spettacolarità visiva e sonora. Piazza Borea d’Olmo, infatti, sarà il palcoscenico di un suggestivo videomapping architetturale sulle facciate, animato da cicli audiovisivi di circa quattro o cinque minuti ciascuno. A completare l’atmosfera immersiva, come anticipato da Riviera24 lo scorso lunedì. una nuova rete di filodiffusione musicale estesa su sessantotto pali nel centro cittadino: trentasei postazioni in via Matteotti, sedici in via Palazzo, sei in piazza Borea d’Olmo, cinque in via Cavour, e altrettante in via Mameli.

Ampio spazio, naturalmente, anche al cartellone artistico dedicato agli eventi, per una cifra investita pari a 169.033,35 €. Tra le voci di spesa spiccano i 21.045 € destinati al coro Gospel “Christmas Live” – che il 6 dicembre prenderà parte all’inaugurazione prevista in piazza Borea d’Olmo – e i 18.700 € per dare vita al Capodanno a Porto vecchio, con un. palco che vedrà protagonista l’animazione a cura di Gianni Rossi e lo show di “Nostalgia ’90“, il quale verrà riproposto dopo il grande successo ottenuto lo scorso 14 agosto. Non ancora approvato, lo spettacolo di droni, che dovrebbe illuminare il cielo di Sanremo intorno alle 23, prima del classico spettacolo dei fuochi artificiali. Non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti dedicati allo sport e all’intrattenimento, come il contributo di 60.000 € assegnato al Biliardo FISBB al Palafiori, in programma dal 3 dicembre al 18 gennaio 2027.

Il sipario sul Natale sanremese si alzerà ufficialmente sabato 6 dicembre, con l’inaugurazione prevista in piazza Borea d’Olmo. Il calendario, tuttavia, prevede alcune accortezze organizzative: dal 6 all’8 dicembre gli eventi in piazza Colombo, piazza Borea d’Olmo e via Matteotti saranno temporaneamente sospesi per evitare sovrapposizioni con i tradizionali Mercatini di Natale. Inoltre, l’amministrazione ha dovuto escludere dal programma operativo il tradizionale Cimento Invernale dell’1 gennaio 2027, a causa dell’incompatibilità con i cantieri aperti per i lavori sulla rete fognaria.

Il programma si snoderà in un crescendo di appuntamenti che animeranno non solo il centro ma anche i quartieri e le frazioni. Si spazia dal raduno di auto storiche “Christmas Trophy” a San Romolo il 13 dicembre, ai canti della scuola primaria Rubino in piazza Colombo il 18 dicembre; all’intrattenimento musicale presso il Mercato annonario il 19 dicembre, fino alla camminata dei Babbi Natale firmata Ail, e al concerto bandistico previsti per il 20 dicembre tra il centro e Coldirodi. E ancora, la musica itinerante degli “Archimossi Street Band” il 23 dicembre in centro, alla Foce, e Bussana; l’immancabile arrivo di Babbo Natale dal mare al piazzale Vesco il giorno della vigilia; il concerto “La magia di Palazzo Roverizio” il 26 dicembre, e il weekend musicale del 27 e 28 dicembre con “Swing Kids”, “Turin Christmas Street Band” e “The Jazz Affair” che si snoderà tra il centro cittadino e il quartiere di San Martino. E prima del gran finale del 31 dicembre al Porto vecchio, il 30 dicembre piazza Colombo ospiterà il concerto “Souvenir d’Italie” con i “The Brilliant Tina Linetts.” Il nuovo anno si aprirà con la musica diffusa dei “Bandakadabra” il 2 e 3 gennaio, per poi chiudere in bellezza il 6 gennaio con l’Epifania. tra l’Officina della Befana in piazza Nota e gli eventi in piazza Colombo.