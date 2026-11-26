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Via della Chiesa, ripristinato l’impianto di sollevamento acque
Di Muro «Prossimo intervento in via Tenda»
Ventimiglia. L’Amministrazione comunale di Ventimiglia è intervenuta in via della Chiesa per il ripristino e la messa in efficienza dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche. L’operazione, dal costo complessivo di 10.900 euro, ha l’obiettivo di prevenire ristagni d’acqua e criticità alla viabilità durante le precipitazioni più intense.
I lavori hanno previsto la rimozione delle vecchie apparecchiature fuori uso e l’installazione di due nuove elettropompe sommergibili da 5,5 kW ciascuna. L’intervento ha compreso anche il rinnovo dei sistemi di accoppiamento e guida, la raccorderia, i dispositivi di gestione dei livelli, i collegamenti elettrici e idraulici, oltre al collaudo e alla messa in servizio dell’impianto.Le dichiarazioni del Sindaco e del Vicesindaco
«Abbiamo sostenuto questo intervento attraverso una precisa scelta di bilancio, prevedendo risorse aggiuntive da destinare alla sicurezza del territorio. Abbiamo voluto dare priorità ad alcune opere che i cittadini attendono da molto tempo», dichiara il sindaco Flavio Di Muro.
Il primo cittadino ha inoltre precisato che quello di via della Chiesa non sarà un caso isolato: «Il prossimo intervento riguarderà la zona di via Tenda e della Gianchette, dove intendiamo intervenire nel sottopassaggio che talvolta presenta analoghe problematiche di allagamento. Rispetto a chi, dai banchi dell’opposizione, ha più volte sollevato polemiche e contestazioni, noi abbiamo scelto una strada diversa: reperire le risorse, programmare i lavori e dare risposte concrete».
Sull’importanza tecnica delle opere è intervenuto anche il vicesindaco Marco Agosta: «L’intervento consentirà di ripristinare la piena funzionalità dell’impianto attraverso la sostituzione delle due elettropompe che risultavano non funzionanti. Si tratta di apparecchiature fondamentali per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche e limitare il rischio di allagamenti in caso di piogge intense».