Ventimiglia. L’Amministrazione comunale di Ventimiglia è intervenuta in via della Chiesa per il ripristino e la messa in efficienza dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche. L’operazione, dal costo complessivo di 10.900 euro, ha l’obiettivo di prevenire ristagni d’acqua e criticità alla viabilità durante le precipitazioni più intense.

I lavori hanno previsto la rimozione delle vecchie apparecchiature fuori uso e l’installazione di due nuove elettropompe sommergibili da 5,5 kW ciascuna. L’intervento ha compreso anche il rinnovo dei sistemi di accoppiamento e guida, la raccorderia, i dispositivi di gestione dei livelli, i collegamenti elettrici e idraulici, oltre al collaudo e alla messa in servizio dell’impianto.Le dichiarazioni del Sindaco e del Vicesindaco

«Abbiamo sostenuto questo intervento attraverso una precisa scelta di bilancio, prevedendo risorse aggiuntive da destinare alla sicurezza del territorio. Abbiamo voluto dare priorità ad alcune opere che i cittadini attendono da molto tempo», dichiara il sindaco Flavio Di Muro.

Il primo cittadino ha inoltre precisato che quello di via della Chiesa non sarà un caso isolato: «Il prossimo intervento riguarderà la zona di via Tenda e della Gianchette, dove intendiamo intervenire nel sottopassaggio che talvolta presenta analoghe problematiche di allagamento. Rispetto a chi, dai banchi dell’opposizione, ha più volte sollevato polemiche e contestazioni, noi abbiamo scelto una strada diversa: reperire le risorse, programmare i lavori e dare risposte concrete».